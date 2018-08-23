Итоги дня: Deutsche Bank, российский конкурент Tesla, новый гендиректор ОЭЗ «Иннополис»

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 23 августа.

Лондонское подразделение Deutsche Bank 27 июня направило письмо, в котором попросило обновить данные о клиентах в правительстве РФ. В случае отказа они обещали разорвать отношения. Позже источник в банковских кругах сообщил, что Deutsche Bank не планирует менять отношения с правительством России, а направленное письмо было стандартной формальностью.

Концерн «Калашников» представил электрический суперкар на базе «ИЖ-Комби». Представитель концерна заявил, что технология позволит составить конкуренцию Tesla.

Генеральным директором АО «ОЭЗ «Иннополис» назначен Ренат Халимов. Его предшественник Игорь Носов ранее стал заместителем врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

В Татарстане отказались от индексации прожиточного минимума пенсионера. В Минэкономики РТ это объясняли тем, что фактическая цена минимального потребительского набора пенсионеров в республике ниже, чем официальный уровень прожиточного минимума.

Президент России Владимир Путин 28 августа может объявить о смягчении пенсионной реформы. При этом наиболее вероятным вариантом называется снижение пенсионного возраста для женщин с 63 до 60 лет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что «если президент посчитает это необходимым, он это сделает».

Рубль продолжает ослабевать по отношению к иностранной валюте. Сегодня официальный курс евро превысил 79 рублей, а стоимость доллара приблизилась к 69 рублям, что является максимумом с начала апреля 2016 года.