Deutsche Bank, угрожая разрывом отношений, запросил данные о чиновниках

Лондонское подразделение Deutsche Bank 27 июня направило письмо, в котором попросило обновить данные о клиентах в правительстве РФ. В случае отказа в течение месяца, они обещали разорвать отношения.

В банке отметили, что это происходит в рамках практики Know your customer (KYC, «знай своего клиента»). Таким образом в организации пытаются предотвратить отмывание и легализацию денег, а также финансирование терроризма, передают «Ведомости».

При этом, какие именно данные потребовали в банке, правительственные органы так и не поняли. Формулировка в письме размытая: «самую свежую информацию от вашей фирмы». Правительство ответ направлять не стало. Но они добавили, что и от Deutsche Bank больше извещений на этот счет тоже не поступало.

В самом банке заявили, что «регулярные формальные проверки всех партнеров по всему миру являются стандартной мерой в рамках KYC-процедур».

Ранее в правлении Deutsche Bank заверили, что для него Россия «остается одним из самых перспективных и значимых рынков в Европе».