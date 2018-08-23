Новости экономики

12:11 МСК
Новости раздела
Экономика

В Татарстане отказались от индексации прожиточного минимума пенсионера

11:26, 23.08.2018
В Татарстане отказались от индексации прожиточного минимума пенсионера
Фото: pixabay.com

В Татарстане в очередной раз отказались от индексации прожиточного минимума пенсионера. То есть увеличения прожиточного минимума, несмотря на инфляцию, с 2017 года нет и пока не будет.

Отказ от индексации в 2018 году в Минэкономики РТ объясняли тем, что фактическая цена минимального потребительского набора пенсионеров в республике ниже, чем официальный уровень прожиточного минимума. Он составил 8,2 тыс. рублей.

При этом, по данным Росстата, в июне 2018 года фиксированный набор основных товаров и услуг обходился жителям Татарстана в 13,3 тыс. рублей. В прошлом году его стоимость выросла примерно на 3%, а цена минимального продуктового набора — примерно на 1,5%.

Подробнее — в материале «Реального времени».

ЭкономикаФинансы Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с Тимуром Нагумановым, уполномоченным при президенте РТ по защите прав предпринимателей
Официальные партнеры

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок