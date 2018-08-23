Новым гендиректором ОЭЗ «Иннополис» стал Ренат Халимов

Генеральным директором АО «ОЭЗ «Иннополис» стал Ренат Халимов. Его сегодня представили коллективу экономической зоны.

Решение о его назначении принял совет директоров ОЭЗ, сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

До этого Халимов был заместителем генерального директора ОАО ОЭЗ «ППТ «Алабуга», а с 2016 года до недавнего времени руководил компанией «Полихим Системс» в Набережных Челнах.

Напомним, что предыдущего гендиректора ОЭЗ «Иннополис» Игоря Носова врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин назначил своим заместителем.