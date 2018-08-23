Песков о смягчении пенсионной реформы: «Если президент посчитает это необходимым, он это сделает»

Президент РФ Владимир Путин в конце августа может объявить о смягчении пенсионной реформы, если посчитает это необходимым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Сегодня стало известно, что 28 августа во время поездки в Новосибирскую и Омскую области президент России может объявить о смягчении пенсионной реформы. Наиболее вероятным вариантом называется снижение пенсионного возраста для женщин с 63 до 60 лет.

«Если президент посчитает это необходимым, он это сделает, но пока мне нечего сказать», — цитирует Пескова «Интерфакс».



Напомним, что 19 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. В нем предлагается повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

