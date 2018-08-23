Курс доллара вырос до максимума с апреля 2016 года
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже вырос на 69 копеек и достиг отметки 68,72 рубля.
Таким образом, доллар достиг максимума с 18 апреля 2016 года, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Курс евро, в свою очередь, вырос до 79,38 рубля, что на 0,61% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Напомним, что накануне курс доллара превышал 68 рублей. Курс евро превысил отметку в 78 рублей 22 августа.
Ослабление рубля происходит на фоне закупок ЦБ валюты для Минфина на внутреннем рынке. 17 августа регулятор приобрел для ведомства валюту на 17,5 млрд рублей.АналитикаЭкономикаФинансы
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