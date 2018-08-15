Итоги дня: Путин о возрождении нацязыков, 20 миллиардов для Волги и съезд предпринимателей в Казани

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 15 августа.

Татарстан защитил экологические мероприятия в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» на 19,8 млрд рублей. Из них бюджет РФ выделит 10,8 млрд рублей, остальное должна вложить республика. Также получил одобрение проект реконструкции Красноключинской дамбы в Нижнекамском районе РТ. На него потратят более 866 млн рублей.

Президент России Владимир Путин сегодня высказался за возрождение программы сохранения национальных языков народов России, существовавшей в СССР, «на современной основе».



Тем временем в Казани прошло расширенное заседание Совета по предпринимательству под председательством президента РТ Рустама Минниханова. Как выяснилось, в республике падает уровень деловой активности и настроения бизнеса — все больше компаний сообщают о сворачивании деятельности и снижении доходов, и все меньше становится тех, кто ждет улучшений в будущем. Подробнее — в материале «Реального времени».

Тем временем «Татнефть» вошла в топ-10 самых ценных брендов России с показателем почти 100 млрд фунтов по версии консалтинговой компании Brand Finance.

Прокуратура Татарстана сообщила о передаче в суд уголовного дела в отношении бывших правоохранителей и их подельника, обвиняемых в мошенничестве с мясной продукцией на сумму более 15 млн рублей.