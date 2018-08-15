Татарстан получит на очистку Волги почти 11 млрд рублей

Татарстан защитил экологические мероприятия в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» на 19,8 млрд рублей. Из них бюджет РФ выделит 10,8 млрд рублей, остальное должна вложить республика.

Руководитель Нижневолжского бассейного водного управления Федерального агентства водных ресурсов Анатолий Быков рассказал, что по программе будут реконструированы биологические очистные сооружения. Они позволят снизить сбросы в Волгу на 10%, передает корреспондент «Реального времени».

Программа рассчитана до 2025 года. Средства начнут поступать в этом году.

Кроме Татарстана свои проекты по сокращению загрязнения Волги защитили Волгоградская и Астраханская области. Саратовская область заявилась на 40 млрд, но пока не прошла конкурсный отбор.

Напомним, что программа «Оздоровления Волги» была представлена Минприроды РФ в мае 2017 года. Тогда сообщалось, что общий объем финансирования составит 227,44 млрд рублей. Из них регионы должны предоставить 38,5 млрд рублей.