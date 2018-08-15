«Татнефть» вошла в топ-10 самых ценных брендов России с показателем почти 100 млрд фунтов

ПАО «Татнефть» попало в десять самых ценных российских брендов по версии консалтинговой компании Brand Finance. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте компании.



«Татнефть» (стоимость бренда выросла на 9%, до 97,3 млрд фунтов стерлингов) улучшила позиции, став девятым ценным брендом в России в этом году», — говорится в исследовании компании.

Самыми дорогими брендами были признаны Сбербанк со стоимостью 670,4 млрд фунтов стерлингов, «Газпром» (320,8 млрд), «Лукойл» (281 млрд), «Роснефть» (203 млрд) и РЖД (159 млрд). На шестой строчке — «Магнит», на седьмом — ВТБ, далее — МТС, и топ-10 замыкает «Пятерочка».

Ранее совет директоров ПАО «Татнефть» рекомендовал выплатить 70 млрд рублей дивидендов по итогам первого полугодия 2018 года.