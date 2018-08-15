Путин выступил за возрождение программы сохранения нацязыков

Президент России Владимир Путин высказался за возрождение программы сохранения национальных языков народов России, существовавшей в СССР, «на современной основе». Об этом президент заявил на встрече с участниками молодежного форума «Машук».



«Очень важно и очень интересно. Очень важно, потому что каждый год в мире пропадает большое количество языков, наречий и так далее. Литература исчезает»,— приводит «Коммерсант» слова Путина.

Таким образом президент прокомментировал проекты участников форума по сохранению языков, разрабатываемых вместе с артистами национальных театров, педагогами и литераторами.

Ранее Путин подписал закон об изучении родных языков.

