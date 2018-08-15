В Татарстане будут судить экс-правоохранителей из-за аферы с мясом на 15 млн рублей

Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело в отношении бывших правоохранителей и их подельника, обвиняемых в мошенничестве на сумму более 15 млн рублей.

Обвинительные заключения по уголовному делу утверждены в отношении бывшего следователя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Татарстану Ильи Артемьева, начальника отделения ОЭБиПК УМВД России по Казани Вадима Караваева и местного предпринимателя Артема Мурашова, сообщает прокуратура РТ.

Им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, превышение должностных полномочий и дачу взятки.

Напомним, по версии следствия, подельники инициировали оперативные действия в отношении одного из казанских предприятий, в итоге похитив продукцию компании на общую сумму свыше 15 млн рублей.