На реконструкцию дамбы в Нижнекамске потратят около 866 миллионов рублей
На проект реконструкции Красноключинской дамбы в Нижнекамском районе РТ протяженностью 12,7 км потратят более 866 млн рублей.
Проект получил одобрение во время 20-го заседания Бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа, сообщает пресс-служба главы НМР.
«Не сгущая краски, я ещё раз хотел бы подчеркнуть: реконструкция Красноключинской дамбы не терпит отлагательства, и мы очень рассчитываем на оказания содействия в решении данной проблемы», — заявил глава Нижнекамского района Айдар Метшин.
Также одобрение получили проекты двух других населенных пунктов — с. Именьково в Лаишевском районе РТ на берегоукрепительные работы и п. Васильево в Зеленодольском районе на капремонт комплекса инженерной защиты.
Ранее сообщалось, что Татарстан защитил экологические мероприятия в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» на 19,8 млрд рублей.ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым