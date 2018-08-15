На реконструкцию дамбы в Нижнекамске потратят около 866 миллионов рублей

На проект реконструкции Красноключинской дамбы в Нижнекамском районе РТ протяженностью 12,7 км потратят более 866 млн рублей.

Проект получил одобрение во время 20-го заседания Бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа, сообщает пресс-служба главы НМР.

«Не сгущая краски, я ещё раз хотел бы подчеркнуть: реконструкция Красноключинской дамбы не терпит отлагательства, и мы очень рассчитываем на оказания содействия в решении данной проблемы», — заявил глава Нижнекамского района Айдар Метшин.



Также одобрение получили проекты двух других населенных пунктов — с. Именьково в Лаишевском районе РТ на берегоукрепительные работы и п. Васильево в Зеленодольском районе на капремонт комплекса инженерной защиты.

Ранее сообщалось, что Татарстан защитил экологические мероприятия в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» на 19,8 млрд рублей.