Итоги дня: «банда ГТА», ответ на санкции США и трудоустройство отслуживших призывников в РТ

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 9 августа.

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева возглавила рабочую группу по трудоустройству отслуживших призывников. Она была создана для обеспечения гарантированными рабочими местами отслуживших в армии татарстанских призывников. Соответствующее поручение дал президент РТ Рустам Минниханов.



Московский областной суд вынес приговоры пятерым членам «банды ГТА», обвиняемым в убийствах водителей на дорогах Москвы, Подмосковья и Калужской области. Хазратхона Додохонова, Шерджона Кодирова, Анвара Улугмурадова и Умара Хасанова приговорили к пожизненному заключению. Зафарджону Гулямову дали 20 лет строгого режима.



Россия займется проработкой ответных мер на новые санкции США. Они начнут действовать с 22 августа. Меры были введены из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Кремль уже назвал новые санкции незаконными и не соответствующими международному праву.

Верховный суд России признал законным приказ Федеральной службы безопасности о предоставлении ведомству ключей для расшифровки сообщений пользователей Telegram, отклонив тем самым жалобу представителей мессенджера. Таким образом, требования ФСБ официально вступили в силу.

Верховный суд Татарстана оставил под арестом до 27 октября экс-ректора КНИТУ-КХТИ Германа Дьяконова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. В суде были оглашены компрометирующие ученого показания его бывших замов. Подробности — в репортаже «Реального времени».