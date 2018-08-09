Верховный суд признал законным требование ФСБ к Telegram о ключах шифрования

Верховный суд России признал законным приказ ФСБ о предоставлении ведомству ключей для расшифровки сообщений пользователей Telegram, отклонив тем самым жалобу представителей мессенджера. Об этом сообщает агентство «Москва».

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России. Доступ к приложению будет ограничен до того момента, пока не будут переданы ФСБ ключи шифрования. Блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля, но полностью остановить работу мессенджера пока не удалось.

14 июня Мосгорсуд признал блокировку мессенджера Telegram законной.