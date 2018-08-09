Россия проработает ответные санкции в отношении США — Захарова

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Россия займется проработкой ответных мер на «недружественный шаг Вашингтона». Об этом на брифинге сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя введение новых санкций в отношении Москвы.

«Российская сторона неоднократно предупреждала, что разговор с нами с позиции силы и языком ультиматумов бесполезен и бесперспективен», — цитирует дипломата RT.

Напомним, что Госдеп США принял решение о введении с 22 августа новых санкций в отношении России из-за дела Скрипалей.