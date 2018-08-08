США вводят новые санкции против России из-за дела Скрипалей

Госдеп США принял решение о введении новых санкций в отношении России из-за дела Скрипалей.

Новые ограничительные меры вступят в силу с 22 августа, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что США подготовили жесткие ограничения в отношении российских государственных банков. Законопроект о новых санкциях включает запрет на долларовые расчеты для российских банков.

Справка

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили 4 марта. По данным властей Великобритании, на месте обнаружили следы советского вещества «Новичок», а устроила отравление Россия. Москва отвергла эти заявления. Но выводы Лондона стали поводом для нового международного скандала и высылки российских дипломатов из стран Европы. Россия ответила зеркально и выслала представителей дипмиссий других стран.