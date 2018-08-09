Новости общества

16:08 МСК
Новости раздела
Общество

Кремль назвал новые антироссийские санкции США незаконными

14:59, 09.08.2018
Кремль назвал новые антироссийские санкции США незаконными
Фото: mil.ru

Новые американские санкции в отношении РФ являются незаконными и не соответствующими международному праву. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«И подобные рестрикции, собственно, как и те, которые были приняты американской стороной заранее, в нашем понимании и по нашему убеждению, являются абсолютно незаконными и не соответствующими международному праву», — сказал он.

Песков вновь подчеркнул, что РФ отвергает обвинения в возможной причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает «РИА Новости».

Напомним, что Госдеп США принял решение о введении с 22 августа новых санкций в отношении России из-за дела Скрипалей.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты