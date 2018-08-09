Кремль назвал новые антироссийские санкции США незаконными
Новые американские санкции в отношении РФ являются незаконными и не соответствующими международному праву. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«И подобные рестрикции, собственно, как и те, которые были приняты американской стороной заранее, в нашем понимании и по нашему убеждению, являются абсолютно незаконными и не соответствующими международному праву», — сказал он.
Песков вновь подчеркнул, что РФ отвергает обвинения в возможной причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает «РИА Новости».
Напомним, что Госдеп США принял решение о введении с 22 августа новых санкций в отношении России из-за дела Скрипалей.ОбществоВласть
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