Лейла Фазлеева возглавила комиссию по трудоустройству отслуживших призывников из Татарстана

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева возглавила комиссию по трудоустройству отслуживших призывников. Об этом на брифинге сообщила Лилия Галимова.

По ее словам, комиссия создана для обеспечения гарантированными рабочими местами отслуживших в армии татарстанских призывников, передает корреспондент «Реального времени».

Галимова также рассказала, что президент РТ Рустам Минниханов поручил военкомам республики организовать работу для сохранения за вернувшимися из армии тех рабочих мест, на которых они трудились до призыва. В настоящее время такая возможность есть только у тех из отслуживших призывников, кто трудится в бюджетной сфере, отметила Галимова.

Она также добавила, что накануне состоялось первое заседание комиссии под руководством Фазлеевой.

Ранее Лейла Фазлеева стала председателем Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних.