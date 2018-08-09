Суд приговорил четверых членов «банды ГТА» к пожизненному заключению, пятого — к 20 годам тюрьмы

Московский областной суд вынес приговоры пятерым членам «банды ГТА», обвиняемым в убийствах водителей на дорогах Москвы, Подмосковья и Калужской области.

Так, Хазратхона Додохонова, Шерджона Кодирова, Анвара Улугмурадова и Умара Хасанова приговорили к пожизненному заключению. Зафарджону Гулямову дали 20 лет строгого режима, сообщает агентство «Москва».

Всех их признали виновными в бандитизме, убийствах, разбое, незаконном обороте оружия, незаконном изготовлении оружия и похищении документов (статьи 209, 105 162, 222, 223 и 325 УК).

Напомним, что 1 августа 2017 года в суде, где рассматривалось дело «банды ГТА», произошло нападение. В результате перестрелки погибли трое членов банды, еще один был убит при задержании.