Итоги дня: назначения в администрации президента РФ, блэкаут в Крыму и ЧМ-2026 в трех странах

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 13 июня.

Президент Владимир Путин сегодня провел назначения в администрацию главы государства. На своих постах, в частности, остались глава аппарата Антон Вайно и пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом с должности был уволен советник президента по интернету Герман Клименко и еще несколько чиновников. Также важной кадровой перестановкой, не связанной с администрацией президента, стало назначение гендиректора концерна «Калашников» Алексея Криворучко на пост заместителя министра обороны РФ.

Министерство труда РФ предложило ввести в 2019 году квоту на привлечение трудовых мигрантов в сферу строительства. Ее размер составит 80% от общей численности работников, занятых в этой сфере.

Инцидентом дня стал блэкаут в Крыму — вся территория полуострова и некоторых населенных пунктов Краснодарского края примерно в 15.25 была отключена от энергоснабжения. Без света остались почти 2,5 млн человек. В 17.22 электроснабжение было полностью восстановлено.

Росрыболовство сегодня оповестило, что не планирует вводить платную рыбалку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Более того, там подчеркнули, что ведомство и Минсельхоз, наоборот, выступают за свободную, бесплатную и доступную рыбалку для всех граждан России.

И наконец, в среду стала известна страна-хозяйка чемпионата мира по футболу в 2026 году. Их сразу три — Канада, США и Мексика. Они выиграли право на проведение турнира у Марокко.