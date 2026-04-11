Радик Салихов: «Понимание истории — это понимание Отечества»

«Единством и доблестью сильна: Горная сторона в истории России» — в Дрожжановском районе Татарстана состоялась региональная научно-практическая конференция

Фото: Роман Хасаев

Второй год подряд, по инициативе Института истории им. Шигабутдина Марджани, на Дрожжановскую землю съезжаются десятки известных ученых, чтобы погрузиться в многовековую историю народов, населяющих Южное Предволжье, исстари также называемого Горной стороной. Подробности — в материале «Реального времени».

«Горная сторона — это исторический большой регион»

Год назад, в селе Нижнее Чекурское, ученые из нескольких близлежащих регионов страны, Татарстана и Казани уже погружали местную общественность в многовековую историю этого края. Результаты археологических изысканий наглядно подтверждают: люди жили здесь уже 100 тыс. лет назад.

Конференция, посвященная истории Горной стороны, на этот раз состоялась в районном центре — селе Старое Дрожжаное. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

На сей раз научное сообщество собралось в районном центре — Старом Дрожжаном. Ключевую тематику конференции 2026 года задали объявленный в федеральном масштабе Год единства народов России и объявленный в Татарстане Год воинской и трудовой доблести.

Айрат Залялов: «Это уже третья крупная конференция, посвященная изучению истории Дрожжановского края и в целом Горной стороны». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Для нашего района это уже третья крупная конференция, посвященная изучению истории Дрожжановского края и в целом Горной стороны. Первая. Организованная казанским федеральным университетом и Институтом татарской энциклопедии состоялась в 2015 году и стала мощным импульсом по научным поискам и исследованиям, результатом которой стала работа по созданию энциклопедии Дрожжановского района. И уже вторую конференцию мы проводим совместно с Институтом истории им. Ш. Марджани АН РТ, — подчеркнул с трибуны, приветствуя участников события, заместитель главы муниципального района Айрат Залялов.

На конференцию собрались представители научного сообщества, краеведы, работники системы образования, местные жители, активно интересующиеся историей родного края. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Горная сторона — это исторический большой регион, охватывающий значительную часть современной территории нашей республики. Это и Зеленодольский, и Апастовский, и Кайбицкий, и Буинский районы, и примыкающие районы с татарским населением в республике Чувашия, Ульяновской области, а также Тетюшский район, Камско-Устьинский и далее. Можно долго перечислять, что входит в его границы, но это — единая историко-культурная территория, которая, в общем-то, объединена и общей многовековой историей. И самое главное: это место многовекового переплетения судеб разных народов, которые проживают здесь и формируют вот этот синергетический эффект созидания, — отметил доктор исторических наук, действительный член Академии наук Республики Татарстан, директор института истории им. Ш. Марджани Радик Салихов.

Радик Салихов: «Горная сторона охватывает значительную часть современной территории нашей республики и соседних регионов». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Он также добавил: — в истории этой земли, как в капле воды, отражена вся история нашего Государства Российского, история наших народов, проживающих на территории Республики Татарстан. И главная суть этой истории: братство народов, проживающих на этой земле. Их объединяет общее многовековое прошлое, и самое главное — служение нашему российскому Отечеству, защита его рубежей и созидательный труд на благо нашей страны, на укрепление государственности.

«Вместе с вами мы постигаем историю этого края»

Во внушительных размеров концертном зале районного Дома культуры, ставшего местом проведения конференции, практически не было свободных мест. Представители научного сообщества, краеведы, работники системы образования, местные жители, активно интересующиеся историей родного края. Собрались, чтобы услышать новое, а также поделиться тем, что знают сами.

Марат Гибатдинов: «Только общими усилиями, вместе с местными краеведами и теми, кто интересуется историей родного края, мы сможем ее достаточно глубоко изучить». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Очень важно, чтобы было выстроено тесное сотрудничество с краеведами, с любителями родной истории. Без этого взаимодействия очень сложно, почти невозможно написать историю родного края. Двери нашего института всегда открыты для вас: любой краевед, учитель, педагог, музейный работник, просто человек, интересующийся историей родного края, своего народа, всегда может обратиться в наш институт. Поможем, подскажем, направим, выслушаем. Это наша общая история. И только общими усилиями, мы сможем ее достаточно глубоко изучить, зафиксировать документально, чтобы донести до будущих поколений, — обратился к участникам конференции Марат Гибатдинов — заместитель директора Института истории им. Шигабутдина Марджани.

В концерном зале районного ДК почти не было свободных мест. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Один из тех, с кем у Института уже давно выстроено тесное взаимодействие — ветеран труда, местный краевед, составитель Дрожжановской энциклопедии Иршат Закиров. Его доклад был посвящен Зарифу Алимову — уроженцу села Новые Какерли — одному из пятерых Героев Советского Союза, что в годы Великой Отечественной войны дала стране Дрожжановская земля.

Иршат Закиров — местный краевед и автор-составитель Дрожжановской энциклопедии. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Если человек очень заинтересован в успехе своего дела, за которое он взялся, то любые задачи ему покорятся, — сразу отмел краевед предположение о том, что собрать достаточно информации для такого монументального труда, как энциклопедия — задача не из простых. Тем более, когда работаешь не один, а в команде единомышленников, и с поддержкой профессионалов из Института истории, — есть много литературы, пространство Интернета, личные встречи и общение. Так что особых затруднений в нашей работе не видели. Главное — найти время. А интерес к истории родного края у нас — неиссякаемый. Ну и, конечно, я счастлив тем, что установил божьей помощью, очень тесные контакты с коллективом Института. Я тогда занимался историей одного села. Знал,

что из этого села вышел крупный религиозный деятель, который работал в Симбирске. Начал искать, и вдруг обнаружил, что с такими же фамилией и именем, и тоже религиозный деятель работал в Казани. Подумал, что это может быть один и тот же человек. Обратился к директору Института Радику Римовичу. Он откликнулся. Подсказал, что это два различных человека, указал путь — где найти материалы по ним. Вот так открылась история двух наших земляков — уроженцев села Новые Чукалы. Тогда мне сказали: «Иршат Заирович, будут еще вопросы — обращайся к нам в любое время». Вот я и обращаюсь, получаю хорошие ответы. И сам, по мере возможностей помогаю, — поделился в разговоре с журналистом «Реального времени» Иршат Закиров.

Слушатели конференции с большим интересом слушали доклады, узнавая много нового о истории родного края. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Вместе с вами, мы постигаем историю этого края, мы видим замечательные события, мы открываем множество прекрасных личностей, которые внесли огромный вклад, в том числе и в победу над врачами, начиная с древнейших времен и до событий Великой Отечественной войны и, конечно же, до сегодня, когда наши ребята сражаются на СВО. Все это — наша история. Преемственность поколений. И ценность этих знаний нам необходимо доносить до каждого человека: и в школах, и во время посещения музеев, при работе в библиотеках. Это наследие — общее для всей страны. Как говорит наш Президент: «Россия — это государство-цивилизация», в котором живут множество народов, множество культур, конфессий, а объединяющей силой выступает великая русская культура, русский язык. И это — уникальная мировая цивилизация. И мы — ее представители, — подчеркнул Радик Салихов.

Радик Салихов: «Вместе с вами, мы постигаем историю этого края, видим замечательные события, открываем множество прекрасных личностей, которые внесли огромный вклад в общее наследие нашей страны». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Он также отметил значительную роль поддержки бизнеса в изучении истории родной земли и развитии современной науки:

— Наше взаимодействие с Группой ТАИФ и лично Альбертом Кашафовичем Шигабутдиновым длится уже не один год, и даже уже десятилетия. Мы благодарны и признательны за ту помощь, которая была нам оказана при создании фундаментальной семитомной «Истории татар» и перевода ее на английский язык. Сейчас этот научный труд есть в каждом крупном вузе и каждой крупной библиотеке мира. И еще один фундаментальный труд: «Золотая орда в мировой истории» — оксфордское издание и тоже от ТАИФа была серьезная поддержка в подготовке переводов и в распространении по всему миру. Эта поддержка вывела нашу историческую науку — науку Татарстана на международный уровень. И, насколько я знаю, Альберта Кашафовича и Группу компаний ТАИФ в целом, всегда волновала и волнует изучение темы героизма нашего народа в годы Великой Отечественной, в годы военных испытаний, в служении Отечеству. И во главе угла всегда стоит межнациональный мир и согласие. Сохранение этого мира и согласия. Согласитесь — ничего нет дороже этого. И что еще очень важно: укрепление этих основ нашего общества возможно лишь с опорой на верное, понятное, правдивое, объективное, основанное на реальных и подтвержденных источниках и исторической правде историческое знание, — отметил Радик Салихов.

От древних времен до наших дней

Немалая часть совместных трудов Института и истории и местных краеведов, уже обрела форму научных трудов и была издана в виде книг. Одна из них — «Календарь Победы». Труд был издан в сотрудничестве с Татарстанским отделением Российского военно-исторического общества, при поддержке Администрации раиса Татарстана и лично Асгата Сафарова, президента Академии наук РТ Рифката Минниханова. Значительная часть страниц этой книги, описывающих героизм татарстанцев в годы Великой Отечественной войны, посвящена выходцам из Дрожжановского района.

Немало страниц недавно изданного «Календаря Победы» посвящены уроженцам Дрожжановского района. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

О суровых годах войны и героизме сынов Дрожжановского района — представителях разных народов этой земли: татарах, чувашах, русских, участникам конференции рассказала Ильнара Ханипова — кандидат исторических наук, заведующий отделом новейшей истории Института истории им. Ш. Марджани.

Знакомя с «Календарем Победы», Ильнара Ханипова сосредоточила свой доклад на героизме дрожжановцев на полях сражений. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Ее коллега Алина Галимзянова раскрыла перед собравшимися некоторые страницы «Календаря Победы», рассказывающие о работе науки в годы ВОВ как Советской Татарии, так и в привязке к конкретно к Дрожжановскому району.

Выступление Алины Галимзяновой было посвящено татарстанской науке в годы ВОВ. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Людмила Шкляева — кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник отдела изобразительного и декоративно-прикладного искусства Института языка, культуры и искусства им. Г. Ибрагимова, затронула тему переплетения культур народов Горной стороны и важности сохранения духовного, материального и творческого наследия.

Людмила Шкляева рассказала собравшимся о переплетении культур народов Горной стороны. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

В докладе Наиля Садриева — представителя Музея археологии РТ Института археологии им. А.Х. Халикова, пусть вкратце, но приоткрылись страницы истории, что уже отдала, и что еще скрывает от поисковых групп ученых земля Горной стороны.

Практически каждое выступление зал отмечал овациями. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Радик Исхаков погрузил участников конференции в период с середины XVI по XVII века, от противостояния между Московией и Казанских ханством до заселения Южного Предволжья служилыми людьми: татарами, чувашами, русскими воинами, строившими на этой территории пограничные форпосты — засечные черты и крепостицы. А вместе с тем, обживались рядом и основывали деревни и села.

Время, отведенное на конференцию, по мнению участников и гостей события, пролетело слишком быстро. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Не остались в долгу и местные хранители старины. Резида Фаизова с трибуны рассказала о роли возглавляемого ею Дрожжановского краеведческого музея в бережном хранении истории народов и событий, и их воспитательно-обучающей роли не только для подрастающего поколения, но и важном источнике информации для взрослых.

Примерно о том же, но уже на примере работы местного Дома культуры, рассказала собравшимся директор ДК села Алешкин-Саплык Наталья Клементьева.

«Впереди еще много событий»

Конференция пролетела на одном дыхании. На выходе можно было услышать, что обсуждая самые яркие моменты докладов, многие из сидящих в зале сетовали, что получив ответы на одни вопросы, они тут же получили тему для размышления на целый ряд новых.

Организаторы конференции успокоили:

— Впереди еще много событий. Так, в октябре мы проводим конференцию, посвященную 150-летию нашего выдающегося историка, педагога, общественного деятеля Хади Атласи. В рамках этой конференции мы проведем одно из заседаний на его родине — в селе Нижнее Чекурское Дрожжановского района. И здесь, на этом круглом столе, у нас соберутся крупнейшие специалисты по истории джадидизма как из России, так и из зарубежья. Как известно, эта проблематика очень там сейчас востребована, она актуальна. И, конечно же, тут будут и наши ведущие специалисты, и специалисты из регионов. Это будет большая научная делегация, — подчеркнул Радик Салихов.

Радик Салихов: «Впереди у нас запланировано еще много событий». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Кроме того, Институтом истории продолжается масштабная работа по изучению Горной стороны.

— Наш институт разработал специальную большую программу, в центре которой, конечно же, Дрожжановский район. Мы собираемся в конце этого года — начале следующего создать основу большой научной монографии, посвященной истории Горной стороны. Мы обратим внимание на каждый населенный пункт, на каждое село, на всех замечательных людей, которые, так, или иначе, оставили след в истории района, республики, страны. И для нас, конечно же, очень важно сотрудничество с местными специалистами и знатоками истории в работе по выявлению, популяризации источников, в рассказах о том, как жила эта земля на протяжении многих веков, — отметил также директор института истории им. Ш. Марджани.

Радик Салихов: Институт изучает не только историю Татарстана, но татарского народа в целом. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Радик Салихов также особо подчеркнул, что если у кого-то возникнет мысль, что Институт полностью сосредоточил свое внимание лишь на одном районе республики, то это будет ошибочное мнение:

— Конечно, наше поле деятельности — вся республика. И даже более того: история татарского народа в масштабах страны и мира. На протяжении многих лет, мы занимаемся историей населенных пунктов Закамского района. Уже вышли 3 тома: «Татарские селения Восточного Закамья», «Татарские селения Юго-Востока», «Татарские селения Агрыского края». И еще у нас сейчас тоже в производстве том, посвященный Ютазам. Мы не обделяем никого. У нас уже вышло ряд изданий по истории Арского и Атнинского районов. Мы идем последовательно. Ни одна административная единица нашей республики должна остаться без хорошей фундаментальной истории. У нас такой принцип. И конечно же — Заказанье: родина нашего великого поэта Габдуллы Тукая. В этом году мы встречаем его юбилей.

Директор Института истории им. Ш. Марджани встретил на полях конференции свой день рождения. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Наглядным примером тому, насколько специалисты Института истории погружены в свою работу, является сам директор. Конференция в Дрожжаном стартовала в его день рождения и вместо того, чтобы сидеть за праздничным столом, академик предпочел оказаться в президиуме значимого для научного сообщества события. Впрочем, без поздравлений не обошлось: имениннику был вручен поздравительный адрес от имени главы района Марата Гафарова, а также экземпляр той самой Дрожжановской энциклопедии.

В дар Дрожжановскому району Институт истории им. Ш. Марджани передал ряд научных изданий. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Институт в долгу не остался: для образовательных учреждений и библиотек были переданы экземпляры новых изданий вуза. В том числе презентованный на конференции «Календарь Победы».

Радик Салихов: «История — это наука, обращенная в будущее». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Подводя итоги встречи, в разговоре с журналистом «Реального времени», Радик Салихов особо подчеркнул:

— Понимание истории — это понимание Отечества. Что такое история? История — это память: о твоих родителях, о твоих ближайших и дальних предках, о твоей малой родине, которая, в конечном счете, перерастает в понимание и любовь к своему Отечеству, в ощущение себя неотъемлемой частью этого огромного сообщества, объединенного языком, общей культурой, общими ценностями, общими устремлениями. Вот почему нам очень важно изучать историю. Кроме того, история — это наука, обращенная в будущее. Нам важно передавать вот эти семейные, родовые, национальные, общие государственные ценности — будущим поколениям.