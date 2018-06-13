В Росрыболовстве опровергли сообщения о введении платной рыбалки

Росрыболовство не планирует вводить платную рыбалку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



«Никаких изменений в законодательство, предусматривающих введение неких «специальных платных патентов» для всех рыбаков, не планируется», — цитирует представителя Росрыболовства ТАСС.

Там подчеркнули, что Росрыболовство и Минсельхоз, наоборот, выступают за свободную, бесплатную и доступную рыбалку для всех граждан России.