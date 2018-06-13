Путин назначил Криворучко заместителем министра обороны
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении гендиректора концерна «Калашников» Алексея Криворучко заместителем министра обороны страны.
«Назначить Криворучко Алексея Юрьевича заместителем министра обороны Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.
Напомним, что 5 июня сообщалось о поступившем гендиректору холдинга официальном предложении должности замминистра.
Ранее стало известно об уходе Криворучко с поста гендиректора ООО «Аэроэкспресс». До этого он также покинул аналогичный пост в ООО «Транскомплектхолдинг» (владеет 75% акций «Калашникова»).ПромышленностьОПК Удмуртия
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