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Путин назначил Криворучко заместителем министра обороны

16:23, 13.06.2018
Путин назначил Криворучко заместителем министра обороны
Фото: kalashnikov.com

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении гендиректора концерна «Калашников» Алексея Криворучко заместителем министра обороны страны.

«Назначить Криворучко Алексея Юрьевича заместителем министра обороны Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Напомним, что 5 июня сообщалось о поступившем гендиректору холдинга официальном предложении должности замминистра.

Ранее стало известно об уходе Криворучко с поста гендиректора ООО «Аэроэкспресс». До этого он также покинул аналогичный пост в ООО «Транскомплектхолдинг» (владеет 75% акций «Калашникова»).

ПромышленностьОПК Удмуртия
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