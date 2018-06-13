Крым полностью остался без света
Территория всего Крыма была отключена от энергоснабжения около 15.25. Об этом сообщили источники в предприятиях телекоммуникационной сферы Крыма.
«Весь Крым и Севастополь обесточены. Лежит все. В причинах разбираемся», — рассказали «Крыминформу» представители предприятий.
По словам другого собеседника агентства, аварийное отключение могло произойти на энергомосту из Кубани в Крым.
Напомни, что в июле прошлого года в Крыму также произошло крупномасштабное отключение света. В частности, Севастополь, Симферополь, Ялта, Феодосия, Судак и Керчь остались без электричества на несколько часов.Происшествия
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