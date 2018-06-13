Путин утвердил состав администрации президента

Президент России Владимир Путин подписал серию указов о назначении чиновников в администрацию главы государства.

Согласно информации, размещенной на сайте Кремля, на свои должности переназначены глава администрации Антон Вайно, пресс-секретарь Дмитрий Песков, первые заместители главы аппарата Алексей Громов и Сергей Кириенко, а также помощники президента Владислав Сурков, Юрий Ушаков, Игорь Левитин, Андрей Фурсенко, Лариса Брычёва, Андрей Белоусов и Дмитрий Калимулин.

Руководителем протокола вновь стал Владислав Китаев. Советниками главы государства назначены Сергей Глазьев, Антон Кобяков, Владимир Толстой, Михаил Федотов, Вениамин Яковлев и Александра Левицкая.

Полномочным представителем президента в Госдуме станет Гарри Минх, в Совфеде — Артур Муравьев, в Конституционном суде — Михаил Кротов.