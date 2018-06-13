Минтруд предложил ввести квоту на трудовых мигрантов в строительстве

Министерство труда РФ предложило ввести в 2019 году квоту на привлечение трудовых мигрантов в сферу строительства в размере 80% от общей численности работников, занятых в этой сфере. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как пишет ТАСС, в аналогичном распоряжении правительства на 2018 год пункта о квотах на мигрантов в сфере строительства нет. Таким образом, в распоряжение вошел новый подпункт, в котором перечисляются виды деятельности для привлечения трудовых мигрантов и размер квоты.

Ранее сообщалось, что в России число выданных иностранцам разрешений на работу за пять лет сократилось почти в два раза — с 262 574 в 2012 году до 145 812 в 2017 году.