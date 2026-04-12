Профессор КФУ назвал космические изобретения, используемые в повседневной жизни человека

Одно из них осуществлено в современных системах ГЛОНАСС, GPS

Современные системы спутниковой навигации — одно из космических изобретений, которые после доработок нашли свое отражение в повседневной жизни. Об этом сообщил профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики, научный руководитель Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта КФУ Юрий Нефедьев.

— Действительно, первый искусственный спутник Земли (ИСЗ), запущенный 4 октября 1957 года, не только положил начало космической эре. Также на основе наблюдений длительности принимаемых сигналов (при приближении и удалении спутника они растягивались, а когда он находился над наблюдателем, имели нормальную протяженность), передаваемых ИСЗ в радиодиапазоне, возникла идея спутниковой навигации, основанной на эффекте Доплера. После множества технических доработок данное предложение и осуществлено в современных системах ГЛОНАСС, GPS, «Компас» и других, — сказал астроном.

На сегодняшний день спутниковые технологии применяют и в метеорологии, чтобы предсказывать прогноз погоды.

Еще одно изобретение — солнечные батареи. Также изначально системы фильтрации воды создали для регенерации воды на орбитальных станциях, а теперь применяются в районах с недостатком пресной воды как опреснители морской. Беспроводные электроинструменты были разработаны для бурения лунного грунта, затем были созданы бытовые аналоги.

Помимо этого, перешли в повседневную жизнь и цифровые камеры. Сначала их размещали только на бортах спутников, а сегодня эти устройства есть в каждом смартфоне.



Никита Егоров