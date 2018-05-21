Замглавы Минпромторга РТ Денис Валеев стал полномочным представителем РТ в Казахстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении Дениса Валеева новым полномочным представителем РТ в Казахстане на 3 года. Последним его рабочим местом было Министерство промышленности и торговли РТ, где он занимал пост заместителя главы ведомства.

До этого занимавший пост полпреда РТ в Казахстане Рустем Валиуллов был отправлен в отставку в марте этого года.

Ранее Минниханов назначил нового постпреда Татарстана в Свердловской области.