Здравоохранение Адмиралтейской слободы: стоки заводов Алафузова, больница Виноградова и антипрививочники

К 300-летию Адмиралтейской слободы. Часть 5-я: развитие здравоохранения

Фото: Максим Платонов (на фото — часовня при Адмиралтейской больнице)

В этом году отмечается 300-летие Адмиралтейской слободы Казани. Институт истории им. Ш. Марджани в честь юбилея немаловажной части города планирует провести научную конференцию. «Реальное время» продолжает публикацию материалов из книги «Адмиралтейская слобода», составленной замдиректора Радиком Салиховым и ученым секретарем института Бахтияром Измайловым. Сегодня в нашей интернет-газете выходит глава этого сборника «Развитие здравоохранения».

Экологически неблагополучный район

Адмиралтейская слобода сильно отставала от остального города в плане общего благоустройства. Расположение слободы на возвышенности затопляемых весной лугов, скученность рабочего населения, отсутствие чистой питьевой воды и антисанитария способствовали усиленному распространению различных заболеваний — таких, как грипп, брюшной тиф, холера и дифтерия. Ситуация особенно ухудшалась после спада воды, когда появлялась масса болот, огромных луж и котловин, заполненных нечистотами и сбросами с близлежащих фабрик и заводов. Страдали жители слободы и от отсутствия чистой питьевой воды, так к концу XIX века на Адмиралтейскую и Ягодную слободы приходилось всего по одному водопроводному крану. Большая же часть населения слобод была вынуждена использовать воду из колодцев, местных озер и болот.

Еще более ухудшали экологическую ситуацию в Адмиралтейской слободе фабрики и заводы, построенные на берегах Казанки. Постоянный сброс в воду отходов производства и дым из труб делали слободу малопривлекательной для жизни. Так в 1891 году в суде рассматривалось дело промышленника Ивана Ивановича Алафузова по обвинению в сбросе в реку Казанку сточных отходов со своего завода. Во время разлива Волги в Кабан и Булак попадали нечистоты из Адмиралтейской слободы.

Все эти факторы и тяжелые условия фабричного труда способствовали значительному повышению смертности населения Адмиралтейской слободы. Как писал в конце XIX века казанский краевед М.Н. Пинегин, «… ныне только в трех приходах — Михаила Архангела, Ильи Пророка и Боголюбской церкви — в Адмиралтейской слободе больше хоронят, чем приветствуют маленьких людей со вступлением в жизнь».

Несмотря на это, к 1899 году население Адмиралтейской слободы составляло уже 7 000 человек и уступал по численности лишь Суконной слободе. Как правило, приток жителей слободы происходил за счет приезжающих в Казань на заработки крестьян из различных уездов.

Постоянный сброс в воду отходов производства и дым из труб делали слободу малопривлекательной для жизни



В большинстве своем население было фабрично-заводское, работавшее на паровых мельницах Журавлевых, механическом заводе Торгового дома наследников Свешникова, ткацкой фабрике Тихомирнова и находящихся в Ягодной слободе Алафузовских фабрике и заводе.

Национальный состав Адмиралтейской слободы был очень пестрым, с преобладанием русского и татарского населения. Сюда же на сезонные заработки приезжали чуваши и марийцы. Мусульманская часть населения составляла беднейшую часть слободы и жила в ужасных антисанитарных условиях.

Первая слободская лечебница

До 1885 года для оказания медицинской помощи населению был всего один городовой врач и состоящий при нем фельдшер, но ни приемных покоев, ни больниц не было. Вопрос о создании постоянной больницы не раз поднимался на заседаниях Казанской городской Думы, но ситуация разрешилась лишь в последней четверти XIX века.

В 1883—1884 годах Казанская городская управа решает устроить постоянную больницу в Адмиралтейской слободе «ввиду отсутствия больничной помощи в таком районе, как слободы, населенные беднейшим фабрично-заводским и другим рабочим людом, нуждающимся более чем кто-либо в коечном лечении». Город на собственные средства открывает больницу на 20 коек, что, конечно, не соответствовало запросам быстро развивающейся слободы. Первоначально штат больницы состоял из врача, заведующего больницей, фельдшера, акушерки и сестры милосердия. Больница располагалась в низменной части слободы.

В 1886 году Адмиралтейская больница получила название «Виноградовской» в честь практиковавшего в ней профессора Николая Андреевича Виноградова (1831–1886). Этот выдающийся специалист, руководивший кафедрой частной патологии и терапии в Казанском университете, являлся классиком русской медицины, прекрасным терапевтом и одним из первых российских невропатологов.

В 1888 году в больнице было 422 стационарных больных, а приходящих — 5 270. Учитывая, что Адмиралтейская слобода была отрезана от города большим расстоянием, для населения Адмиралтейской и Ягодной слобод она была крайне необходима. Ежегодно на ее содержание из городского бюджета выделялось до 8 000 рублей.

Долгое время больница не имела собственного здания и вынуждена была снимать помещения. В 1889 году существенную помощь в реорганизации больницы оказало богатое семейство промышленников Прибытковых. В апреле 1889 года купец 1-й гильдии Александр Павлович Прибытков пожертвовал на покупку нового здания для больницы 10 000 рублей. Он же в октябре 1889 года выделил дополнительно 5 000 рублей на устройство этого дома. В результате больница получила четыре корпуса. В первом разместилось отделение для незаразных больных, родильный покой, квартиры служащих и амбулатория. Во втором располагалось отделение для больных заразными заболеваниями. Третий корпус включал кухню и прачечную, в четвертом — секционная комната и часовня. При больнице был разбит сад и выстроены летние покои для больных. 12 сентября 1891 года было совершено освящение нового здания городской Адмиралтейской больницы.

Лечебница постоянно находилась в поле зрения богатого купеческого семейства Прибытковых. Кроме Александра Павловича, активное участие в обустройстве больницы сыграл его брат Константин, который был ее попечителем.

С деятельностью больницы связаны имена известных казанских врачей Л.И. Борисова и Н.А. Свешникова. Благодаря деятельности Леонида Ивановича Борисова Адмиралтейская больница стала одной из лучших в городе. Он долгое время являлся заведующим больницей и амбулаторией, за что получал от города всего 300 рублей в год. Казанская городская Дума, оценив заслуги Л.И. Борисова в деле развития здравоохранения в Адмиралтейской слободе, в 1909 году в связи с его 40-летием направила поздравления в его адрес и назначила ему единовременное пособие в размере 500 рублей. Кроме того, в знак особого уважения к его заслугам Казанская городская Дума предложила повесить в Адмиралтейской больнице его портрет, учредить одну стипендию имени Л.И. Борисова в той из гимназий Казани, которую укажет он сам, и выступила с ходатайством об утверждении Л.И. Борисова в звании Почетного гражданина города Казани.

Всего за период с 1887 по 1899 годы амбулатория больницы приняла 105 627 человек, а еще 7 344 человека прошли курс лечения в самой больнице. Кроме Адмиралтейской слободы больница принимала жителей Ягодной, Пороховой, Кизической и Игумновых слобод, а также окрестных селений. Существенной проблемой оставалась необразованность местного населения, которое с недоверием относилось к профилактическим прививкам. Так в отчетах думских врачей в 1898 году указывалось, что население «из религиозных воззрений, а главным образом по невежеству, считает оспу болезнью обязательной, Божьим наказанием и ни в коем случае не предупредимой, а потому и предохранительную прививку оспы не особенно охотно разрешает делать своим детям». В связи с этим для оспопрививания татарского населения была учреждена должность городской фельдшерицы-мусульманки.

Крупные промышленные предприятия Адмиралтейской и Ягодной слобод старались открывать собственные больницы для рабочих

Больницы при заводах

Кроме того, сами промышленники, заинтересованные в здоровье своих рабочих и руководствуясь высокими идеалами социального партнерства, создавали на своих предприятиях амбулатории и больничные кассы. Крупные промышленные предприятия Адмиралтейской и Ягодной слобод старались открывать собственные больницы для рабочих. Так в Ягодной слободе действовала больница на 20 коек при Алафузовской фабрике, при которой состояли фельдшер и акушерка. Приемный покой был при химическом заводе Ушкова.

Кроме того, Торгово-промышленным обществом Алафузовских фабрик и заводов в 1905 году была устроена амбулатория в специально построенном для этого здании для приходящих больных служащих и рабочих.

До этого прием приходящих больных производился при фабрично-заводской больнице. Небольшое помещение больницы не могло вместить всех страждущих, и они вынуждены были ожидать приема во дворе. Для больницы и амбулатории были приглашены постоянные врач и акушерка, тогда как раньше был только один постоянный фельдшер и периодически врач посещал больных. Число амбулаторных больных составляло до 15 000 в год. Лечение больных и лекарства предоставлялись бесплатно — как в больнице, так и в амбулатории. На содержание больницы и амбулатории и на врачебный персонал правлением общества ежегодно расходовалось до 12 000 рублей. Для заведования больничной аптекой и для приготовления лекарств был нанят фармацевт, что ускоряло получение больными лекарств.

Вопрос о сооружении еще одной большой больницы в Адмиралтейской слободе возник в 1891 году после смерти крупного фабриканта Ивана Ивановича Алафузова. В соответствии с завещанием И.И. Алафузова на строительство больницы для чернорабочих на 50 мест и церкви при ней было выделено 200 000 рублей. Строительство планировалось осуществить в течение 5 лет после оглашения завещания. Наследники промышленника — жена Лидия Андреевна и брат Николай Иванович — передали завещание Казанской городской управе. Там после рассмотрения санитарной комиссии предложили вложить средства на расширение имеющейся в Адмиралтейской слободе городской больницы. После долгих разбирательств между наследниками Алафузова и городским обществом в 1896 году капитал был передан в дар Казанскому университету. На эти средства решено было построить здание для клиники кожных и венерических болезней и церковь во имя Святого Варсонофия, строительные работы по возведению которых начались только в 1897 году.