Большинство россиян готовы потратить на подарки для близких до 10 тыс. рублей

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Более половины россиян готовы потратить на новогодние подарки для близких до 10 тыс. рублей. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на соответствующий опрос.

Еще 24% респондентов заявили, что потратят на новогодние подарки от 10 до 20 тыс. рублей. В Москве и Московской области более 20 тыс. готов израсходовать 21% опрошенных, а по России в целом — 14%. Не планируют ничего покупать 4% респондентов.

Почти половина опрошенных (42%) указали, что их главная цель при планировании расходов в новогодний период — уложиться в размер зарплаты. 35% респондентов отметили, что тщательно планируют бюджет на эти дни. Тогда как 22% признались, что тратят деньги в праздники спонтанно.

Напомним, средние траты на подарки для одного человека в 2024 году варьируются от 2 до 6 тыс. рублей. 34% респондентов планируют потратить менее 2 тыс. рублей на один подарок, 24% — от 2 до 4 тыс. рублей, а 21% — от 4 до 6 тыс. рублей. Только 21% опрошенных рассчитывают потратить свыше 6 000 рублей на подарок.

Елизавета Пуншева