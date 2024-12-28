Большинство россиян готовы потратить на подарки для близких до 10 тыс. рублей
Более половины россиян готовы потратить на новогодние подарки для близких до 10 тыс. рублей. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на соответствующий опрос.
Еще 24% респондентов заявили, что потратят на новогодние подарки от 10 до 20 тыс. рублей. В Москве и Московской области более 20 тыс. готов израсходовать 21% опрошенных, а по России в целом — 14%. Не планируют ничего покупать 4% респондентов.
Почти половина опрошенных (42%) указали, что их главная цель при планировании расходов в новогодний период — уложиться в размер зарплаты. 35% респондентов отметили, что тщательно планируют бюджет на эти дни. Тогда как 22% признались, что тратят деньги в праздники спонтанно.
Напомним, средние траты на подарки для одного человека в 2024 году варьируются от 2 до 6 тыс. рублей. 34% респондентов планируют потратить менее 2 тыс. рублей на один подарок, 24% — от 2 до 4 тыс. рублей, а 21% — от 4 до 6 тыс. рублей. Только 21% опрошенных рассчитывают потратить свыше 6 000 рублей на подарок.
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