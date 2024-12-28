В аэропорту Казани отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Фото: Мария Зверева

В аэропорту столицы Татарстана сняли все ограничения, сообщили в Росавиации.

За это время было задержано более 10 рейсов на вылет и прилет. Наибольшая задержка была зафиксирована у рейса «Аэрофлота» в Москву — на 7 часов. Международный рейс авиакомпании Red Wings в Алматы, который должен был вылететь в 9.45, задержан на полтора часа. Изменения в расписании также коснулись других московских рейсов: задержан вылет рейса «Аэрофлота» и рейса в Домодедово.

Также были отложены вылеты в Санкт-Петербург. На прилет ожидались задержки рейсов из Сургута («Победа»), Томска и Кемерово («Северный Ветер»), Екатеринбурга (Red Wings), Мурманска («Икар») и Оренбурга («ЮВТ Аэро»).