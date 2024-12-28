В Татарстане единовременная выплата контрактникам вырастет до 2,2 млн рублей

Фото: Мария Зверева

С 1 января 2025 года в Татарстане единовременная выплата военнослужащим при заключении контракта с Минобороны России составит 2,2 млн рублей. Об этом сообщили в правительстве республики.

Данная сумма складывается из нескольких составляющих: 1,5 млн рублей выплат от правительства Татарстана, 400 тысяч рублей от Минобороны и до 300 тысяч рублей от муниципалитетов Татарстана.

Кроме того, бойцы, находящиеся в зоне СВО, получают ежемесячное денежное довольствие от 210 тысяч рублей. С нового года в Татарстане также будут усилены меры поддержки военнослужащих.

