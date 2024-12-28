Ростов Ярославской области официально переименован в Ростов Великий
Президент России Владимир Путин подписал закон о переименовании города Ростов Ярославской области в Ростов Великий. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно новому закону, город Ростов Ростовского района Ярославской области теперь официально именуется городом Ростов Великий.
В официальном отзыве правительства России отмечается, что добавление слова «Великий» к названию города юридически закрепляет исторически сложившееся традиционное наименование и подчеркивает его статус как значимого историко-культурного центра.
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