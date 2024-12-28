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Ростов Ярославской области официально переименован в Ростов Великий

11:21, 28.12.2024
Ростов Ярославской области официально переименован в Ростов Великий
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о переименовании города Ростов Ярославской области в Ростов Великий. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новому закону, город Ростов Ростовского района Ярославской области теперь официально именуется городом Ростов Великий.

В официальном отзыве правительства России отмечается, что добавление слова «Великий» к названию города юридически закрепляет исторически сложившееся традиционное наименование и подчеркивает его статус как значимого историко-культурного центра.

Рената Валеева

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