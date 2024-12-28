Холдинг «Эксмо-АСТ» назвал самые продаваемые книги 2024 года

Лидерами продаж холдинга «Эксмо-АСТ» стали пятый и шестой тома фэнтези-цикла «Благословение небожителей» китайской писательницы Мосян Тунсю

Фото: Динар Фатыхов

Российский книжный рынок в уходящем сезоне продемонстрировал неожиданные повороты и яркие тренды. Лидерами продаж холдинга «Эксмо-АСТ» стали пятый и шестой тома фэнтези-цикла «Благословение небожителей» китайской писательницы Мосян Тунсю, выпущенные издательством «Комильфо». Первый из них был продан тиражом 137 714 экземпляров, второй — 126 053 копии за период с 1 ноября 2023 года по 10 декабря 2024 года. Такой успех связывают с популярностью азиатских сюжетов и мощной фан-базой автора.

Третье место в рейтинге заняла вторая часть автобиографии «Мой театр» Николая Цискаридзе. Книга разошлась тиражом 75 471 экземпляр, что подтверждает неизменный интерес к мемуарам известных личностей. Четвертую строчку занимает еще одно произведение Мосян Тунсю — первый том цикла «Система «Спаси-Себя-Сам» для главного злодея», с результатом 70 701 проданная копия. Пятую позицию занял психологический нон-фикшн Михаила Лабковского «Привет из детства. Вернуться в прошлое, чтобы стать счастливым в настоящем», который был реализован тиражом 68 905 экземпляров.

На шестом месте расположился детективно-фантастический роман Виктора Дашкевича «Императорский Див. Колдун Российской империи» (62 529 экземпляров), на седьмом — хоррор-сборник Дмитрия Мордаса «Зайчик» и другие рассказы» (57 тыс. экземпляров). Восьмое место заняла книга Лорри Ким «Северус. Глубочайшее исследование фигуры наизагадочнейшего зельевара Хогвартса» (54 тыс. экземпляров), которая посвящена персонажу вселенной Гарри Поттера. Девятую строчку занял уютный детектив Питера Боланда «Убийства и кексики» (53 731 копия), а десятку замкнул роман Х. Д. Карлтон «Преследуя Аделин» в жанре темной романтики (44 137 экземпляров).

Среди заметных новинок сезона — роман Виктора Пелевина «Круть», выпущенный в конце сентября. Несмотря на статус одного из самых обсуждаемых произведений года, он занял лишь 13-е место с тиражом 39 117 экземпляров.

Эксперты отмечают несколько ключевых тенденций. Во-первых, рост популярности жанровой литературы, включая детективы, фантастику и триллеры. Во-вторых, развитие рынка благодаря появлению новых имен. В условиях приостановки сотрудничества с зарубежными авторами отечественные писатели занимают освободившиеся ниши. Например, хоррор Дмитрия Мордаса стал частичной заменой произведениям Стивена Кинга, а историко-детективные романы Виктора Дашкевича продолжают традиции Бориса Акунина (признан Минюстом РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов).

Кроме того, изменяются предпочтения читателей. Если раньше акцент делался на произведения с четким делением на добро и зло, то сегодня аудитория все больше интересуется сюжетами, где герои и события балансируют на грани. Популярность фэнтези и психологической литературы также свидетельствует о поиске способов уйти от реальности или разобраться в себе.

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Екатерина Петрова