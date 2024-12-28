Число бездомных в США достигло исторического максимума

Фото: Максим Платонов

Согласно данным Министерства жилищного строительства и городского развития США, число бездомных в стране достигло рекордного уровня за всю историю наблюдений. В январе 2024 года 771 480 человек оказались без крова, что на 18% больше, чем годом ранее, когда количество бездомных превысило 650 тысяч. Об этом пишет ТАСС.

Особенно тревожный рост наблюдается среди семей с детьми: количество бездомных в этой категории увеличилось на 39% и достигло 259 473 человек.

В докладе ведомства отмечается, что основными причинами роста бездомности являются нехватка доступного жилья, инфляция, стагнация заработной платы, а также кризис в области здравоохранения и стихийные бедствия.

Рената Валеева