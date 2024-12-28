Казанский ресторан Dali выставили на продажу за 45 миллионов рублей

Продажа не связана с недавним скандалом

Ресторан Dali в Казани выставлен на продажу за 45 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Фудиномика», отмечая, что продажа не связана с недавним скандалом, а обусловлена планами владельцев на новый проект.

В сообщении канала говорится, что если ресторан не будет продан в оговоренные сроки, то его стоимость может быть увеличена либо он будет снят с продажи.

Напомним, что ранее деятельность ресторана Dali была приостановлена судом из-за выявленных нарушений санитарных норм и обнаружения кишечной палочки. Роспотребнадзор по РТ провел проверку ресторана по адресу ул. Московская, 36/5 после поступления сообщений о кишечной инфекции. Исследования проб, взятых в ресторане, выявили наличие бактерий группы кишечных палочек, что свидетельствует о нарушениях правил дезинфекции.