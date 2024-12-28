Рейсы в Казань перенаправлены в Нижнекамск из-за временных ограничений в аэропорту
Авиарейсы из Томска, Сургута и Кемерово, направлявшиеся в аэропорт Казани, были перенаправлены на запасной аэродром Бегишево в Нижнекамске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Казани.
Причиной перенаправления, по данным аэропорта, стало временное прекращение приема и отправки воздушных судов в Казани.
Решение о перенаправлении приняли командиры воздушных судов.
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