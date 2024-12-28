Рейсы в Казань перенаправлены в Нижнекамск из-за временных ограничений в аэропорту

Фото: Максим Платонов

Авиарейсы из Томска, Сургута и Кемерово, направлявшиеся в аэропорт Казани, были перенаправлены на запасной аэродром Бегишево в Нижнекамске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Казани.

Причиной перенаправления, по данным аэропорта, стало временное прекращение приема и отправки воздушных судов в Казани.

Решение о перенаправлении приняли командиры воздушных судов.

Рената Валеева