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Рейсы в Казань перенаправлены в Нижнекамск из-за временных ограничений в аэропорту

08:36, 28.12.2024
Рейсы в Казань перенаправлены в Нижнекамск из-за временных ограничений в аэропорту
Фото: Максим Платонов

Авиарейсы из Томска, Сургута и Кемерово, направлявшиеся в аэропорт Казани, были перенаправлены на запасной аэродром Бегишево в Нижнекамске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Казани.

Причиной перенаправления, по данным аэропорта, стало временное прекращение приема и отправки воздушных судов в Казани.

Решение о перенаправлении приняли командиры воздушных судов.

Рената Валеева

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