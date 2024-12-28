ФСБ предотвратила теракты против военного и блогера, организованные украинскими спецслужбами

Фото: скриншот видео УФСБ России по Татарстану

ФСБ заявила о предотвращении терактов против высокопоставленного сотрудника Минобороны и военного блогера, освещающего события спецоперации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ФСБ, за подготовкой терактов стоят украинские спецслужбы. В результате проведенных мероприятий был задержан россиянин, который поддерживал связь с сотрудником Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины через Telegram. По информации ведомства, задержанный изъял из тайника в Московской области самодельное взрывное устройство, замаскированное под переносную музыкальную колонку. Мощность устройства составляла около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, оно было оснащено магнитным креплением и поражающими элементами. Сообщается, что планировался дистанционный подрыв.

В ФСБ отметили, что задержанный сотрудничает со следствием, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее на этой неделе сотрудники ФСБ предотвратили взрыв в отделении полиции в Москве, ликвидировав террористов, связанных с «Исламским государством»*. 26 декабря ФСБ также сообщила о предотвращении серии покушений на российских военных, организованных агентами украинских спецслужб.