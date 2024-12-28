Парламент Канады может вынести вотум недоверия Трюдо 30 января

Оппозиционная Консервативная партия Канады намерена вынести на голосование вотум недоверия премьер-министру Джастину Трюдо и его правительству 30 января. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал CTV.

Канадские парламентарии вернутся к работе после рождественских каникул 27 января. В случае вынесения вотума недоверия в стране будут назначены внеочередные выборы.

Данная инициатива стала возможной после того, как лидер Новой демократической партии (НДП) Джагмит Сингх, ранее лояльный Трюдо, пообещал, что в 2025 году его партия проголосует за отставку правительства.

Либеральная партия Трюдо не имеет большинства в парламенте. Ранее для сохранения власти либералы заключили соглашение с НДП, которая обеспечивала их поддержку в обмен на реализацию ряда своих инициатив. Однако сейчас НДП намерена прекратить поддержку правительства Трюдо.

Ранее консерваторы трижды пытались вынести вотум недоверия Трюдо, но безуспешно. Следующие парламентские выборы в Канаде запланированы на октябрь 2025 года.

Рената Валеева