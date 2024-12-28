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Сегодня в Татарстане ожидается до -4 градусов

07:00, 28.12.2024

Существенных осадков днем не ожидается, сообщили в Гидрометцентре РТ

Сегодня в Татарстане ожидается до -4 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачная c прояснениями погода. Существенных осадков днем не ожидается, сообщили в Гидрометцентре РТ.

В отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный 6—11 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от 0 до -4 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная.

В Казани прогнозируется 0... -2 градуса, без существенных осадков.

Галия Гарифуллина

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