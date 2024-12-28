RT запустил круглосуточное вещание на сербском языке

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Телеканал RT запустил круглосуточное вещание на сербском языке — информационный телеканал RT Balkan. Студия располагается в Белграде. В эфире канала будут транслироваться новости, аналитические программы, интервью и документальные фильмы.

— Я поздравляю весь коллектив RT на cербском, а также всех наших зрителей с тем, что наконец-то мы обрели друг друга. Мы страшно счастливы, что, несмотря на все санкции, несмотря на то, что наш голос зажимают везде, где только можно, здесь, в Сербии, в Европе, мы будем вещать. И мы очень надеемся, что мы не обманем ожидания наших зрителей, — сказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

RT Balkan доступен в сетях нескольких операторов в Сербии и в Республике Сербской, а также онлайн.



Елизавета Пуншева