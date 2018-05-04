Знаменитости Адмиралтейской слободы: галера «Тверь», купцы-меценаты и телефонно-почтовая связь
К 300-летию Адмиралтейской слободы. Часть 5-я
В этом году отмечается 300-летие Адмиралтейской слободы Казани. Институт истории им. Ш. Марджани в честь юбилея немаловажной части города планирует провести научную конференцию. «Реальное время» продолжает публикацию материалов из книги «Адмиралтейская слобода», составленной замдиректора учреждения Радиком Салиховым и ученым секретарем института Бахтияром Измайловым. Сегодня в нашей газете выходит вторая часть из главы этой книги «Социальная жизнь».
Суда для императоров
В феврале 1889 года по решению Казанской городской Думы в Адмиралтейской слободе на месте засыпанного пустыря появился общественный сад, названный Андреевским в честь умершего Казанского губернатора Николая Ефимовича Андреевского. Обустройство сада шло вплоть до 1891 года, разбивались клумбы и выстраивались лавочки. В сквере была устроена деревянная беседка для торговли минеральными водами.
Многие десятилетия на территории Адмиралтейства хранились четыре галеры, входившие в состав флотилии, организованной в 1767 году для путешествия императрицы Екатерины II по Волге. Для этой поездки были подготовлены четыре галеры, построенные в Твери. Галера «Тверь» была выбрана местом пребывания самой императрицы и ее ближайшего окружения.
В начале XIX века три судна были разобраны за ветхостью, и сохранена только галера «Тверь». Она представляла собой типовое килевое судно. Длина его составляла 39 м, наибольшая ширина — 7,65 м, высота от килевой линии посередине — 1,9 м. Носовая часть длиной около 4 метров служила украшением судна. Каюты, устроенные на кормовой части галеры, были украшены изящной резьбой, стены обиты дорогими тканями.
Галеру «Тверь» отличало особенно красивое оформление. Она была выкрашена в зеленый цвет, а резьба, выполненная высоким рельефом, покрашена желтой краской под золото. В узорах нашли отражение мифические существа водного мира — русалки, сирены, дельфины и морские чудовища. Резьбой были украшены оконные наличники, подзоры и арки. По центру кормы располагался герб Российской империи — двуглавый орел, над ним — вензель Екатерины II, по бокам от него — амуры с трубами и дельфины.
После упразднения Адмиралтейства галера долгое время хранилась под открытым небом. Позднее для нее была устроена особая площадка и сооружен деревянный ангар. Многие годы галера была открыта для широкого обозрения. Пожар 1956 года уничтожил сооружение и само уникальное судно.
Длительное время в Адмиралтейской слободе хранился катер императора Павла I, на котором он вместе с великими князьями и ближайшими лицами свиты прибыл из Свияжска в Казань. Катер был единственным уцелевшим памятником судостроения Казанского адмиралтейства. В начале 60-х годов XIX века он был передан вместе с галерой «Тверь» и находился с ней в одном помещении. Катер был 20-весельный, украшен изображением двуглавого орла на золотом щите, нос катера украшен резной фигурой одноглавого орла с вытянутой шеей. Внутренность катера окрашена в темно-зеленый цвет и под бортами орнаментирована золотыми полосами. Корпус до ватерлинии был окрашен в малиновый цвет.
В 1868 году великий князь Алексей Александрович, будучи в Казани, осмотрел галеру «Тверь» и катер императора Павла I.
Купец первой гильдии Землянов и его благотворительность
В Адмиралтейской слободе действовали несколько учебных заведений. С историей слободы связано становление светского образования в Казани. Здесь в 1718 году появилась первая светская школа. 2 декабря 1884 года состоялось торжественное открытие Адмиралтейского женского городского училища. Городское общественное управление содержало в Адмиралтейской слободе русско-татарское училище. В нем обучались русскому языку мусульманские мальчики.
Значительный вклад в процесс развития образования внес казанский первой гильдии купец Сергей Александрович Землянов, благодаря деятельности которого Адмиралтейская слобода в начале XX века приобрела несколько крупных образовательных учреждений. Этот выдающийся предприниматель и благотворитель родился в Елабуге в купеческой семье. Обладая блестящими способностями и трудолюбием, занимаясь хлебобакалейной торговлей, он сумел заработать значительный капитал, который затем вложил в создание собственного пароходства на Волге. В начале XX века С.А. Землянову принадлежало семь буксирных пароходов и 54 деревянные баржи, которые обслуживали грузовые перевозки в Волжско-Камском бассейне.
Много сил отдавал С.А. Землянов общественной и благотворительной деятельности. С 1896 по 1917 годы он являлся гласным городской Думы, с 1901 по 1917 годы — членом учетного комитета Казанского Городского общественного Банка, членом комитета Казанского отделения Государственного банка по торгово-промышленным кредитам — с 20 июня 1907 по 1917 год, членом городской финансовой комиссии в 1909—1917 годах. По представлению министра финансов за «отлично-усердную службу по ведомству Государственного Банка» 1 января 1916 года он был награжден орденом Святого Станислава III степени. С.А. Землянов в 1904 году построил в Адмиралтейской слободе Казани на Московской (ныне ул. К. Цеткин) здание Речного училища, потратив на это 25 000 рублей и пожертвовав собственный земельный участок. С 1904 по 1908 годы купец являлся председателем попечительного совета этого учебного заведения. Долгие годы училищем руководил коллежский асессор Михаил Васильевич Черепанов, а его помощником являлся инженер-технолог Семен Иванович Чернышев. Училище готовило профессиональные кадры речников, обслуживавшие пароходное сообщение в Волжско-Камском бассейне.
Но наиболее крупные пожертвования были сделаны предпринимателем на нужды Православной церкви. Об этом свидетельствуют награды С.А. Землянова, полученные в основном от церковного ведомства: 19 февраля 1895 года он награжден Библией, а 10 августа ему преподано благословение Святейшего Синода, 15 марта 1897 года был награжден серебряной медалью с надписью «За усердие» на Станиславский ленте, 6 декабря 1900 года — золотой медалью с надписью «За усердие» на Станиславской ленте, 6 декабря 1907 года — золотой медалью с надписью «За усердие» на Александровской ленте, серебряной медалью на двойной Владимирской и Александровской лентах в память 25-летия церковно-приходских школ, 3 февраля по ведомству Православного исповедания — орденом Святой Анны III степени, 25 ноября 1911 года — золотой медалью с надписью «За усердие» на Андреевской ленте, в ноябре 1911 года — светло-бронзовой медалью на Владимирской ленте в память Отечественной войны 1812 года.
С.А. Землянову принадлежал каменный дом в Казани (ныне ул. Московская, 37), зимовочные строения в Уфе, Свиногорье и Аракчине Казанского уезда. Стоимость имущества превышала 500 000 рублей. Кроме того, он состоял акционером Нижегородского нефтяного промышленного товарищества в Баку на сумму 20 000 рублей. Купец был женат на Анне Касьяновне Яркиной, имел единственного сына Константина.
С.А. Землянов являлся строителем первой в истории Адмиралтейской слободы женской гимназии. В 1911—1912 годах купец по собственной инициативе создал особый комитет из числа крупных торговцев и промышленников: А.Х. Шамовой, П.В. Щетинкина, О.Э. Петцольда, И.Я. Молоткова, братьев Тихомирновых, Чернояровых и многих других — и собрал 30 405 рублей для возведения самого современного корпуса этого учебного заведения. Всего в сборе средств принял участие 71 благотворитель. В новом здании разместилась женская гимназия известного казанского педагога Александры Федоровны Пономаревой, находившаяся до этого в доме Дубровина на Московской улице слободы.
Просветительский дом Алафузова
В конце столетия на благотворительные средства местных промышленников в окраинных районах Казани стали возводиться просветительские учреждения для служащих и рабочих их предприятий. Одним из подобных заведений был театр И.И. Алафузова на улице Архангельской (ныне ул. Гладилова) в Ягодной слободе. Строительство здания для общеобразовательного дома было начато в 1890-х годах на средства купца первой гильдии И.И. Алафузова, потрачено более 228 000 рублей. Здание строилось в память императора Александра II, торжественное открытие дома состоялось 17 сентября 1900 года. По некоторым данным, автором проекта здания являлся архитектор Л.К. Хрщонович.
В общеобразовательном доме располагались театр, народная аудитория, собрание служащих (клуб), библиотека-читальня, люлечная (ясли), физический кабинет и музей производства. Еженедельно товарищество Казанских артистов давало в нем спектакли на русском, а иногда и на татарском языках. Для служащих устраивались танцевальные вечера, литературные чтения и лекции с «туманными картинами» — так назывались тогда первые фильмы. Для рабочих десять раз в году проводились специальные вечера, а по воскресеньям профессора Казанского университета и Духовной академии читали лекции по общеобразовательным предметам.
Библиотека в общеобразовательном доме была открыта 14 декабря 1900 года. В ней имелось 363 тома периодических изданий, к 1916 году их количество в библиотеке возросло на 2 500 томов. Здесь же 14 ноября 1900 года была открыта читальня. В настоящее время в здании располагается филиал Сбербанка и татарский Театр юного зрителя. В советское время здесь был организован Социалистический союз молодежи Заречья. В клубе льнокомбината 4 июня 1917 года состоялось первое организационное собрание Социалистического союза молодежи.
В Адмиралтейской слободе располагались дома купцов и промышленников, чьи фабрики и заводы находились в пятой административной части Казани. В октябре 1861 года Иван Иванович Алафузов приобрел за 7 500 рублей серебром у коллежского асессора Августа Осиповича Ганевилькена на улице Московской каменный двухэтажный дом со всем принадлежащим к нему строением, местом и садом. К 1891 году недвижимое имущество, принадлежащее И.И. Алафузову в Адмиралтейской слободе, составляли каменный дом с землей стоимостью 20 452 руб. 50 коп. и деревянный флигель с землей стоимостью 1 200 руб.
В Адмиралтейской слободе также располагались дома знаменитых купеческих династий Четверговых, Прибытковых, купцов второй гильдии С.П. Носова, Я.И. Ожиганова и других.
В 1866 году в Казани появилась городская почта. Сначала по ней отправляли лишь поздравления и пригласительные билеты. Позже ее стали использовать для частной и официальной переписки, для распространения газет. В маленьких лавках, в кондитерских, на оживленных местах, например, у дома купца Алафузова в Адмиралтейской слободе или при заводской конторе в Пороховой слободе, устанавливались почтовые ящики. Надпись на них гласила: «Прием писем на городскую почту». Специально нанятый служащий делал запись в почтовой книге, брал с посетителя плату 5 коп. серебром и бросал его письмо в ящик. В 1860—1870-е годы в Казани было 20 почтовых ящиков и семь почтовых учреждений.
На улице Московской располагалось отделение Казанской телефонной станции в Адмиралтейской слободе. Через Адмиралтейско-слободскую станцию осуществлялись переговоры между городом и Устьинской пристанью. Телефонные аппараты имелись также в гостиницах слободы, Адмиралтейской больнице, конторе Торгово-промышленного общества Алафузовских фабрик и заводов, а также волжских дебаркадерах главных пароходств.
В слободе находилась аптека Залькинда, отделение которой было и на Устьинской пристани. В конце XIX века здесь также открылся фотосалон Сафронова, где продавались фотоматериалы.
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Дальше путешествовала по суше.