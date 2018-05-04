Знаменитости Адмиралтейской слободы: галера «Тверь», купцы-меценаты и телефонно-почтовая связь

К 300-летию Адмиралтейской слободы. Часть 5-я

В этом году отмечается 300-летие Адмиралтейской слободы Казани. Институт истории им. Ш. Марджани в честь юбилея немаловажной части города планирует провести научную конференцию. «Реальное время» продолжает публикацию материалов из книги «Адмиралтейская слобода», составленной замдиректора учреждения Радиком Салиховым и ученым секретарем института Бахтияром Измайловым. Сегодня в нашей газете выходит вторая часть из главы этой книги «Социальная жизнь».

Суда для императоров

В феврале 1889 года по решению Казанской городской Думы в Адмиралтейской слободе на месте засыпанного пустыря появился общественный сад, названный Андреевским в честь умершего Казанского губернатора Николая Ефимовича Андреевского. Обустройство сада шло вплоть до 1891 года, разбивались клумбы и выстраивались лавочки. В сквере была устроена деревянная беседка для торговли минеральными водами.

Многие десятилетия на территории Адмиралтейства хранились четыре галеры, входившие в состав флотилии, организованной в 1767 году для путешествия императрицы Екатерины II по Волге. Для этой поездки были подготовлены четыре галеры, построенные в Твери. Галера «Тверь» была выбрана местом пребывания самой императрицы и ее ближайшего окружения.

В начале XIX века три судна были разобраны за ветхостью, и сохранена только галера «Тверь». Она представляла собой типовое килевое судно. Длина его составляла 39 м, наибольшая ширина — 7,65 м, высота от килевой линии посередине — 1,9 м. Носовая часть длиной около 4 метров служила украшением судна. Каюты, устроенные на кормовой части галеры, были украшены изящной резьбой, стены обиты дорогими тканями.

Чертеж проекта галеры «Тверь»

Галеру «Тверь» отличало особенно красивое оформление. Она была выкрашена в зеленый цвет, а резьба, выполненная высоким рельефом, покрашена желтой краской под золото. В узорах нашли отражение мифические существа водного мира — русалки, сирены, дельфины и морские чудовища. Резьбой были украшены оконные наличники, подзоры и арки. По центру кормы располагался герб Российской империи — двуглавый орел, над ним — вензель Екатерины II, по бокам от него — амуры с трубами и дельфины.

После упразднения Адмиралтейства галера долгое время хранилась под открытым небом. Позднее для нее была устроена особая площадка и сооружен деревянный ангар. Многие годы галера была открыта для широкого обозрения. Пожар 1956 года уничтожил сооружение и само уникальное судно.

Длительное время в Адмиралтейской слободе хранился катер императора Павла I, на котором он вместе с великими князьями и ближайшими лицами свиты прибыл из Свияжска в Казань. Катер был единственным уцелевшим памятником судостроения Казанского адмиралтейства. В начале 60-х годов XIX века он был передан вместе с галерой «Тверь» и находился с ней в одном помещении. Катер был 20-весельный, украшен изображением двуглавого орла на золотом щите, нос катера украшен резной фигурой одноглавого орла с вытянутой шеей. Внутренность катера окрашена в темно-зеленый цвет и под бортами орнаментирована золотыми полосами. Корпус до ватерлинии был окрашен в малиновый цвет.

В 1868 году великий князь Алексей Александрович, будучи в Казани, осмотрел галеру «Тверь» и катер императора Павла I.

Постройка, в которой хранилась галера «Тверь», 1879 г.

Купец первой гильдии Землянов и его благотворительность

В Адмиралтейской слободе действовали несколько учебных заведений. С историей слободы связано становление светского образования в Казани. Здесь в 1718 году появилась первая светская школа. 2 декабря 1884 года состоялось торжественное открытие Адмиралтейского женского городского училища. Городское общественное управление содержало в Адмиралтейской слободе русско-татарское училище. В нем обучались русскому языку мусульманские мальчики.

Значительный вклад в процесс развития образования внес казанский первой гильдии купец Сергей Александрович Землянов, благодаря деятельности которого Адмиралтейская слобода в начале XX века приобрела несколько крупных образовательных учреждений. Этот выдающийся предприниматель и благотворитель родился в Елабуге в купеческой семье. Обладая блестящими способностями и трудолюбием, занимаясь хлебобакалейной торговлей, он сумел заработать значительный капитал, который затем вложил в создание собственного пароходства на Волге. В начале XX века С.А. Землянову принадлежало семь буксирных пароходов и 54 деревянные баржи, которые обслуживали грузовые перевозки в Волжско-Камском бассейне.

Много сил отдавал С.А. Землянов общественной и благотворительной деятельности. С 1896 по 1917 годы он являлся гласным городской Думы, с 1901 по 1917 годы — членом учетного комитета Казанского Городского общественного Банка, членом комитета Казанского отделения Государственного банка по торгово-промышленным кредитам — с 20 июня 1907 по 1917 год, членом городской финансовой комиссии в 1909—1917 годах. По представлению министра финансов за «отлично-усердную службу по ведомству Государственного Банка» 1 января 1916 года он был награжден орденом Святого Станислава III степени. С.А. Землянов в 1904 году построил в Адмиралтейской слободе Казани на Московской (ныне ул. К. Цеткин) здание Речного училища, потратив на это 25 000 рублей и пожертвовав собственный земельный участок. С 1904 по 1908 годы купец являлся председателем попечительного совета этого учебного заведения. Долгие годы училищем руководил коллежский асессор Михаил Васильевич Черепанов, а его помощником являлся инженер-технолог Семен Иванович Чернышев. Училище готовило профессиональные кадры речников, обслуживавшие пароходное сообщение в Волжско-Камском бассейне.

Но наиболее крупные пожертвования были сделаны предпринимателем на нужды Православной церкви. Об этом свидетельствуют награды С.А. Землянова, полученные в основном от церковного ведомства: 19 февраля 1895 года он награжден Библией, а 10 августа ему преподано благословение Святейшего Синода, 15 марта 1897 года был награжден серебряной медалью с надписью «За усердие» на Станиславский ленте, 6 декабря 1900 года — золотой медалью с надписью «За усердие» на Станиславской ленте, 6 декабря 1907 года — золотой медалью с надписью «За усердие» на Александровской ленте, серебряной медалью на двойной Владимирской и Александровской лентах в память 25-летия церковно-приходских школ, 3 февраля по ведомству Православного исповедания — орденом Святой Анны III степени, 25 ноября 1911 года — золотой медалью с надписью «За усердие» на Андреевской ленте, в ноябре 1911 года — светло-бронзовой медалью на Владимирской ленте в память Отечественной войны 1812 года.

С.А. Землянову принадлежал каменный дом в Казани (ныне ул. Московская, 37), зимовочные строения в Уфе, Свиногорье и Аракчине Казанского уезда. Стоимость имущества превышала 500 000 рублей. Кроме того, он состоял акционером Нижегородского нефтяного промышленного товарищества в Баку на сумму 20 000 рублей. Купец был женат на Анне Касьяновне Яркиной, имел единственного сына Константина.

С.А. Землянов являлся строителем первой в истории Адмиралтейской слободы женской гимназии. В 1911—1912 годах купец по собственной инициативе создал особый комитет из числа крупных торговцев и промышленников: А.Х. Шамовой, П.В. Щетинкина, О.Э. Петцольда, И.Я. Молоткова, братьев Тихомирновых, Чернояровых и многих других — и собрал 30 405 рублей для возведения самого современного корпуса этого учебного заведения. Всего в сборе средств принял участие 71 благотворитель. В новом здании разместилась женская гимназия известного казанского педагога Александры Федоровны Пономаревой, находившаяся до этого в доме Дубровина на Московской улице слободы.

Здание Речного училища

Просветительский дом Алафузова

В конце столетия на благотворительные средства местных промышленников в окраинных районах Казани стали возводиться просветительские учреждения для служащих и рабочих их предприятий. Одним из подобных заведений был театр И.И. Алафузова на улице Архангельской (ныне ул. Гладилова) в Ягодной слободе. Строительство здания для общеобразовательного дома было начато в 1890-х годах на средства купца первой гильдии И.И. Алафузова, потрачено более 228 000 рублей. Здание строилось в память императора Александра II, торжественное открытие дома состоялось 17 сентября 1900 года. По некоторым данным, автором проекта здания являлся архитектор Л.К. Хрщонович.

В общеобразовательном доме располагались театр, народная аудитория, собрание служащих (клуб), библиотека-читальня, люлечная (ясли), физический кабинет и музей производства. Еженедельно товарищество Казанских артистов давало в нем спектакли на русском, а иногда и на татарском языках. Для служащих устраивались танцевальные вечера, литературные чтения и лекции с «туманными картинами» — так назывались тогда первые фильмы. Для рабочих десять раз в году проводились специальные вечера, а по воскресеньям профессора Казанского университета и Духовной академии читали лекции по общеобразовательным предметам.

Библиотека в общеобразовательном доме была открыта 14 декабря 1900 года. В ней имелось 363 тома периодических изданий, к 1916 году их количество в библиотеке возросло на 2 500 томов. Здесь же 14 ноября 1900 года была открыта читальня. В настоящее время в здании располагается филиал Сбербанка и татарский Театр юного зрителя. В советское время здесь был организован Социалистический союз молодежи Заречья. В клубе льнокомбината 4 июня 1917 года состоялось первое организационное собрание Социалистического союза молодежи.

В Адмиралтейской слободе располагались дома купцов и промышленников, чьи фабрики и заводы находились в пятой административной части Казани. В октябре 1861 года Иван Иванович Алафузов приобрел за 7 500 рублей серебром у коллежского асессора Августа Осиповича Ганевилькена на улице Московской каменный двухэтажный дом со всем принадлежащим к нему строением, местом и садом. К 1891 году недвижимое имущество, принадлежащее И.И. Алафузову в Адмиралтейской слободе, составляли каменный дом с землей стоимостью 20 452 руб. 50 коп. и деревянный флигель с землей стоимостью 1 200 руб.

В Адмиралтейской слободе также располагались дома знаменитых купеческих династий Четверговых, Прибытковых, купцов второй гильдии С.П. Носова, Я.И. Ожиганова и других.

Алафузовский театр. Конец XIX века

В 1866 году в Казани появилась городская почта. Сначала по ней отправляли лишь поздравления и пригласительные билеты. Позже ее стали использовать для частной и официальной переписки, для распространения газет. В маленьких лавках, в кондитерских, на оживленных местах, например, у дома купца Алафузова в Адмиралтейской слободе или при заводской конторе в Пороховой слободе, устанавливались почтовые ящики. Надпись на них гласила: «Прием писем на городскую почту». Специально нанятый служащий делал запись в почтовой книге, брал с посетителя плату 5 коп. серебром и бросал его письмо в ящик. В 1860—1870-е годы в Казани было 20 почтовых ящиков и семь почтовых учреждений.

На улице Московской располагалось отделение Казанской телефонной станции в Адмиралтейской слободе. Через Адмиралтейско-слободскую станцию осуществлялись переговоры между городом и Устьинской пристанью. Телефонные аппараты имелись также в гостиницах слободы, Адмиралтейской больнице, конторе Торгово-промышленного общества Алафузовских фабрик и заводов, а также волжских дебаркадерах главных пароходств.

В слободе находилась аптека Залькинда, отделение которой было и на Устьинской пристани. В конце XIX века здесь также открылся фотосалон Сафронова, где продавались фотоматериалы.