Все объекты капремонта в Татарстане завершены по федеральным и республиканским программам

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане завершены все объекты капремонта, запланированные на 2024 год по федеральным и республиканским программам. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании с раисом республики Рустамом Миннихановым.

Здравоохранение: отремонтировано 138 объектов, включая 30 стационаров в 15 муниципалитетах. Завершили работы по республиканской программе ремонта стационаров, сдав последние 7 объектов в Казани, Черемшанском, Елабужском, Сабинском и Нижнекамском районах.

отремонтировано 138 объектов, включая 30 стационаров в 15 муниципалитетах. Завершили работы по республиканской программе ремонта стационаров, сдав последние 7 объектов в Казани, Черемшанском, Елабужском, Сабинском и Нижнекамском районах. Молодежная политика: завершены работы на всех 28 объектах, включая 6 молодежных центров (в том числе 2 объекта в Дрожжановском районе и Казани), 9 детских оздоровительных лагерей (последние 2 — в Анапе и Менделеевском районе), 6 подростковых клубов (последний объект в Казани) и 5 центров психолого-педагогической помощи (последние 3 — в Чистопольском, Зеленодольском и Заинском районах).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Культура: отремонтированы все 24 объекта, включая 19 культурных учреждений, последним из которых стал театр юного зрителя в Казани (в рамках нацпроекта «Культура»).

отремонтированы все 24 объекта, включая 19 культурных учреждений, последним из которых стал театр юного зрителя в Казани (в рамках нацпроекта «Культура»). Республиканские программы: завершили ремонт 18 военных комиссариатов (последние 3 — в Лениногорском, Алексеевском и Сармановском районах) и двух зданий мировых судей (последний объект в Казани).

завершили ремонт 18 военных комиссариатов (последние 3 — в Лениногорском, Алексеевском и Сармановском районах) и двух зданий мировых судей (последний объект в Казани). Жилищный фонд: подрядные организации завершили капитальный ремонт всех 748 многоквартирных домов, включая 7 объектов, сданных за последние полмесяца.

Марат Айзатуллин подчеркнул, что в предстоящие праздничные дни особое внимание будет уделено обеспечению бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения, включая теплоснабжение, расчистку снега, уборку дворов и вывоз мусора.

Для оперативного реагирования на возможные аварии организована круглосуточная работа диспетчерской службы по телефону 231-14-10, которая осуществляет постоянный мониторинг ситуации. Также налажено взаимодействие с МЧС, местными властями и коммунальными службами для оперативного решения возникающих проблем.

Рената Валеева