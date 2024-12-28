В России ужесточили наказание за организацию вооруженного мятежа, вплоть до пожизненного заключения

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за организацию или участие в вооруженном мятеже, особенно если такие действия привели к смерти человека или другим тяжким последствиям. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый закон вносит изменения в УК РФ, устанавливая следующие меры наказания:

организация вооруженного мятежа или руководство им с целью насильственного изменения конституционного строя РФ будет караться лишением свободы на срок от 15 до 20 лет (ранее от 12 до 20 лет) с ограничением свободы до двух лет;

участие в вооруженном мятеже будет наказываться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы до двух лет. Ранее такое же наказание было предусмотрено за «активное участие»;

организация или участие в мятеже, повлекшие смерть человека или другие тяжкие последствия, будут караться лишением свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей (или в размере дохода осужденного за 2-5 лет), или пожизненным лишением свободы с ограничением свободы от 1 до 2 лет.

Закон вводит новый состав преступления, выделяя случаи, когда мятеж повлек за собой тяжкие последствия, и устанавливая за них более суровое наказание.

Рената Валеева