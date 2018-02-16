От Биш-Балты до Адмиралтейства: недовольный Петр I, визит Витуса Беринга и лашманская служба татар

К 300-летию Адмиралтейской слободы. Часть 2

В этом году отмечается 300-летие Адмиралтейской слободы Казани. Институт истории им. Ш. Марджани в честь юбилея немаловажной части города планирует провести научную конференцию. «Реальное время» продолжает публикацию материалов из книги «Адмиралтейская слобода», составленной замдиректора учреждения Радиком Салиховым и ученым секретарем института Бахтияром Измайловым. Сегодня в нашей интернет-газете выходит глава из этой книги — «От Биш-Балты до Адмиралтейства».

С незапамятных времен

Территория современной Адмиралтейской слободы является одним из древнейших уголков Казани. Многочисленные версии татарской легенды о крылатом змее, властвовавшем на высокой горе близ реки Казанки, борьбе с ним основателей города свидетельствуют о тысячелетней истории этого района. Непроходимые лесные чащи, удобное расположение у речных путей, сложный рельеф местности привлекали сюда людей с незапамятных времен. Можно предположить, что высокая Зилантова гора всегда имела особое сакральное значение и, скорее всего, являлась до прихода тюркского населения языческим культовым местом финских племен. По одному из вариантов легенды о борьбе со змеями и драконом, жившем на этой горе, мусульмане, строившие Казань, победили в нелегкой борьбе коренных жителей края, уничтожив их языческих идолов.

Так или иначе, первое известное нам поселение, возникшее в этих загадочных местах, связано с жителями ханской Казани. В первую очередь – лесорубами и плотниками, занимавшимися изготовлением речных судов торгового и речного назначения. Таким образом, на юго-западе современной Адмиралтейской слободы возникло селение с выразительным названием Биш-Балта («Пять топоров»). По сведениям известного специалиста по истории Казанского ханства М.Г. Худякова, Биш-Балта впервые упоминается в «Царственной книге» и «Казанском летописце» в связи событиями 1552 года. Исследования последних лет подтверждают наличие у Казанского ханства военного флота, который строился на верфях в селении Биш-Балта. В летописях сохранились сведения о морских сражениях между русским и татарским флотами в XV и XVI веках. Ремесленники Биш-Балты строили не только суда, но и изготавливали смолу, канаты и паруса для судов. Впоследствии, после падения Казани, земли Биш-Балты были отведены под угодья Зилантова монастыря.

Победоносный завоевательный поход Ивана Грозного в 1552 году во многом изменил географию бывшей столицы покоренного ханства. Наплыв большого количества служилого и торгового люда, появление ремесленников и строителей способствовали образованию особых слобод – Татарской, Горшечной, Кузнечной и многих других.

Монастырь, находившийся под особой опекой русских царей, обладал обширными земельными владениями, в том числе и на территории современной Адмиралтейской слободы. Фото иске-казан.рф



В казанском Заречье также произошли серьезные изменения. Связаны они были в первую очередь с возникновением кладбища русских воинов, погибших при штурме города. Именно у этого захоронения, на месте ставки Ивана Грозного, в 1552 году возник Успенский мужской монастырь, иноки которого опекали воинскую братскую могилу и занимались миссионерской деятельностью среди инородческого населения. В 1559 году в результате разлива Казанки деревянные строения монастыря сильно пострадали от воды, и обитель перенесли на верхнюю террасу Зилантовой горы, где в XVII-XIX веках сформировался его архитектурный комплекс. В 1625 году был построен Успенский собор, в 1720 году – храм во имя Алексия, митрополита Московского. Монастырь, находившийся под особой опекой русских царей, обладал обширными земельными владениями, в том числе и на территории современной Адмиралтейской слободы.

На развитие флота

Строительство флота не прекратилось и после падения Казани. В начале XVIII века оно приобрело грандиозные масштабы. Голландский художник и путешественник Корнелис ле Бруин в своих записках о путешествии по Московии так описывал впечатления о Казани: «Мы проехали немного вперед, напротив верфи, где строились корабли, в шести или семи верстах от города, в месте, где река очень широка. Там 40 барк и кораблей на спускном помосте (стапелях) и множество других судов, начатых стройкой и стоявших более впереди, подле города». Уже в 1710 году в Балтийское море вышла эскадра из пяти кораблей — «Орел», «Солнце», «Полумесяц», «Северная звезда» и «Город Казань», которые были построены на казанских верфях. Еще восемь судов было отправлено в Азовское море.

В соответствии с планами Петра I по развитию мощного российского флота в 1718 году последовал высочайший указ о создании Казанского адмиралтейства, направленный вице-губернатору Казанской губернии Н.А. Кудрявцеву. Адмиралтейство создавалось для строительства судов Волжской, Каспийской и Азовской флотилий, а также ремонта и длительного хранения судов.

На появление Адмиралтейства именно в Казани повлиял целый ряд факторов. Во-первых, Казань имела выгодное географическое положение, находясь на берегу крупнейшей водной артерии – Волги, что позволяло быстро транспортировать построенные суда. Во-вторых, леса Казанской губернии были богаты различными породами деревьев, необходимыми для постройки крупных судов. Неслучайно специальными указами все заповедные леса были приписаны к Адмиралтейству, а рубить их запрещалось под страхом смертной казни. В-третьих, в начале XVIII века Казань начала приобретать значение одного из крупнейших экономических и промышленных центров России.

Немаловажным фактором стало и то, что в лице служилых и ясачных татар государство нашло дешевую рабочую силу для вырубки леса. В результате после учреждения в Казани Адмиралтейства служилые татары Казанской, Нижегородской и Воронежской губерний, а также Симбирского уезда были приписаны к Адмиралтейству, и на них возложили повинность по заготовке лесов для нужд российского флота. В указе четко прописывалось, что «к рубке, теске и возке корабельных лесов и для других к тому принадлежащих работ брать на работу Казанской, Нижегородской и Воронежской губернии, также из Симбирского уезда служилых мурз и татар, мордву и чуваш...». С образованием Адмиралтейства население Казанских татарских слобод также было приписано к его работам и составило так называемое сословие «лашман». В результате к концу XVIII века общее количество приписанных к корабельным работам татар составило свыше 700 тысяч человек.

Адмиралтейство создавалось для строительства судов Волжской, Каспийской и Азовской флотилий, а также ремонта и длительного хранения судов

Лашманская, или корабельная повинность заключалась в заготовке и вывозе лесов для строительства кораблей российского флота. Как правило, основные работы выполнялись в зимний период, когда замерзали реки и можно было осуществить транспортировку заготовленного леса. Для этого приписные к Адмиралтейству татары должны были выставлять работников, которые также должны были иметь «зимнюю одежду, обувь, топоры и достаточные способы к их продовольствию; конные работники должны были быть снабжены так, как и пешие, и сверх того иметь лошадей и упряжь в исправности».

Благоустраивая местность

Адмиралтейство разместилось на левом берегу реки Казанки на землях, принадлежащих Зилантову монастырю. Здесь одновременно с обустройством судостроительной верфи в 1718-1724 годах началось строительство корпусов Адмиралтейства. Первоначально в комплекс зданий Адмиралтейства входили выстроенные чертежный зал и шлюпочный сарай. В первом создавались чертежи и макеты, а во втором – строились суда и отдельные части кораблей. Для хранения строительных материалов был пристроен сарай.

Постепенно были возведены 7 эллингов для строительства кораблей, корпуса складов, столярные, парусные и такелажные мастерские, кузницы, административные здания, дома караульных офицеров и казармы на 200 солдат и матросов. Здесь же начал функционировать госпиталь. Все учреждения казанского Адмиралтейства были ограждены глубоким рвом, который шел от Казанки. Ров выполнял две функции: с одной стороны, являлся дополнительным оборонительным сооружением слободы, а с другой – использовался для морения судов. Село Адмиралтейство, обнесенное деревянным острогом с воротными башнями, больше походило на укрепленную крепость. По видимости, за основу был взят проект адмиралтейства Санкт-Петербурга.

Управление Адмиралтейством, во главе которого находился капитан-командор, было возложено на Адмиралтейскую контору. Первым капитан-командором Казанского адмиралтейства стал первый русский вице-адмирал, представитель древнего дворянского рода Наум Акимович Сенявин (Синявин). Адмиралтейская контора располагалась в самой слободе вплоть до 1774 года, пока для нее в центральной части Казани не был построен комплекс из двух зданий, спроектированный архитектором В.И. Кафтыревым. Они располагались в верхней части города, по красной линии на углу улиц Покровской (ныне ул. Карла Маркса) и Поперечно-Казанской (ныне ул. Красина). После закрытия Адмиралтейства в комплексе разместился образованный в Казани Приказ общественного призрения, который заведовал учебными заведениями, богадельнями, сиротскими домами и больницами. На сегодняшний день сохранились Главное здание (ул. Карла Маркса, 17) и Малое здание конторы (ул. Большая Красная, 20/6).

Одновременно за пределами Адмиралтейства на месте селения Биш-Балта стали селиться чины адмиралтейской службы; корабельные мастера, капитаны будущих судов, провиантмейстеры, писари, солдаты, матросы, ученики и подмастерья. Адмиралтейству был также передан кожевенный завод, построенный в 1719 году на озере Кабан. После передачи Адмиралтейству он начал изготавливать пумпы (насосы) для выкачки из судов воды.

Для нужд Адмиралтейства также были построены и лесопилки пол руководством иностранного мастера.

В 1774 году для Адмиралтейской конторы в центральной части Казани был построен комплекс из двух зданий. Фото wikimapia.org

Встречая легендарного Витуса Беринга

Таким образом, это учреждение превратилось в важный военно-стратегический пункт европейской России, игравший значительную роль в охране водных рубежей державы, в освоении Сибири и Крайнего Севера. Можно назвать ярким историческим фактом пребывание в Казанском адмиралтействе выдающегося мореплавателя Витуса Беринга (1681-1741).

18 апреля 1733 года Беринг вместе с женой Анной Матвеевной покинул Петербург для участия во Второй Камчатской экспедиции. В начале мая того же года он прибыл в Тверь, а 14 июля приехал в Казань, где разместился в местном Адмиралтействе. В одном из своих отчетов 18 апреля 1741 года командор писал: «Капитан-командор Беринг со всею командой прибыл в Казань в 1733 году июля 14 числа и подлежащие во экспедицию припасы от казанского Адмиралтейства приняты, за которым приемом и за прочими исправлениями продолжали время августа по 9 число, а того числа с всею командою и материалами и взяв посланного наперед в Казань для приготовления оных экспедичных припасов лейтенанта Овцына (который ныне матросом) и со обретающимися при нем унтер-офицерами отправились в путь и следовали вверх Камою рекою до села Осы, а оттуда зимним путем через город Кунгур и Екатеринбург до Тобольска. А в бытность при Казани принято на всякие приключающиеся в пути нужды 4500 рублев».

В Казани Витус Беринг вместе со своими соратниками Алексеем Чириковым. Мартыном Шпанбергом, доктором медицины и натуралистом Иоганном Гмелиным, профессором истории и географии Герардом Миллером, профессором астрономии Делакройером, морскими офицерами гидрографами Дмитрием и Харитоном Лаптевыми, лейтенантом Дмитрием Овцыным и многими другими пробыл около месяца, занимаясь заготовкой припасов, подготовкой оборудования и другими работами.

Недовольный Петр I и дальнейшее развитие

С Адмиралтейством связано и появление первой светской школы в Казани, вызванное необходимостью иметь для постройки судов грамотных людей. В 1718 году при Адмиралтействе открывается «цифирная» школа, где дети дьяков, духовенства и других чинов (кроме дворянства и крестьян) обучались «цифири и геометрии». В 1722 году для детей духовенства была учреждена особая школа.

Параллельно со строительными работами велось сооружение первых судов. Их спуск со стапелей производился раз в году, в первой половине мая, во время весеннего разлива Волги и Казанки. Эти события сопровождались пышной церемонией.

Казанское адмиралтейство просуществовало с 1718 по 1829 год

В мае 1722 года Петр I, направляясь в Персидский поход, посетил Казань, где осмотрел Адмиралтейство и руководил ходом работ. Император был встречен в Казани пальбою из 13 пушек и колокольным звоном. Петр посетил пумповый (кожевенный) завод и остался недоволен его состоянием. Чтобы исправить ситуацию, он пригласил опытного кожевенного мастера из англичан, который по контракту должен был в течение 5 лет обучить 5 русских мастеров. После этого на заводе было устроено 28 чанов и ежегодно выделывалось от 300 до 400 разного рода кож, которые отправлялись в Петербург.

Прибыв в адмиралтейскую контору, Петр I лично осмотрел все заготовленные для петербургского Адмиралтейства леса. Он также повелел прорыть канал для засадки молодых деревьев.

Казанское адмиралтейство просуществовало с 1718 по 1829 год. За это время здесь было построено более 400 различного типа судов: 7 бомбардирских кораблей, 12 фрегатов, 1 корвет, 5 бригов, 12 палубных ботов, 2 бригантины, 1 тендер, 12 галиотов, 4 люгера, 1 большой транспорт, 11 обыкновенных транспортов, 10 гетботов, 7 кугоров, 4 эмбенских бота, 8 военных иолов, 2 канонерские лодки, 46 военных гардкотов и другие мелкие суда. Часть макетов этих судов представлены в Военно-морском музее Санкт-Петербурга.

Вопрос об упразднении казанского Адмиралтейства возник в 20-х годах XIX века. Инициатором выступил генерал-майор П.Г. Орловский, назначенный в 1821 году на должность командира Астраханского порта. По его мнению, доставка судов из Казани к Каспию занимала длительное время и была сопряжена со значительными издержками.

Тем не менее, существование Адмиралтейства оказало ключевое влияние на дальнейшее развитие самой слободы.