Социальная жизнь Адмиралтейской слободы: похороны Алафузова, размытая дамба и Мариинская богадельня

К 300-летию Адмиралтейской слободы. Часть 4-я

Фото: Боголюбовская (Екатерининская) церковь

В этом году отмечается 300-летие Адмиралтейской слободы Казани. Институт истории им. Ш. Марджани в честь юбилея немаловажной части города планирует провести научную конференцию. «Реальное время» продолжает публикацию материалов из книги «Адмиралтейская слобода», составленной замдиректора учреждения Радиком Салиховым и ученым секретарем института Бахтияром Измайловым. Сегодня в нашей газете выходит новая глава из этой книги — «Социальная жизнь».

Храмы, мечети

Культурное пространство Адмиралтейской слободы, так же как и других мануфактурных слобод, Суконной и Пороховой в первую очередь, формировалось вокруг крупных промышленных предприятий. После закрытия Адмиралтейства во многом именно представители крупного торгово-промышленного капитала определяли культурную среду Адмиралтейской слободы. По мере обострения социально-экономических противоречий в России предприниматели все больше осознавали свою социальную ответственность перед трудящимися своих фабрик и заводов. Развитие Адмиралтейской слободы как крупного торгово-промышленного района Казани сопровождалось процессами формирования современной культурно-образовательной инфраструктуры и разноплановых гражданских институтов, реализующих потребности населения.

Центральной улицей Адмиралтейской слободы была Большая Московская, получившая свое название по идущему из Москвы в Казань большому тракту. Параллельно ей проходили улицы Мало-Московская и Большая. К Большой примыкали небольшие улочки — Военная, Матросовская, Тулуповка и др., названия которых связаны с родом деятельности населявших ее слободчан. На пересечении этих улиц выстраивались церкви, магазины, школы, общественные сады.

По занятиям жителей к концу XIX столетия Адмиралтейская слобода относилась к торгово-промышленным районам. Подавляющая часть ее населения работала на местных фабриках и заводах. Адмиралтейская слобода характеризовалась и высокой концентрацией маргинальных слоев общества.

Население Адмиралтейской слободы в большинстве своем было представлено русскими и татарами. Здесь также строились православные храмы и мусульманские мечети.

Екатерининская церковь была заложена в 1767 году в честь приезда в Казань императрицы Екатерины II. В Екатерининской церкви проходила панихида по скончавшемуся промышленнику, статскому советнику Ивану Ивановичу Алафузову. Иван Иванович умер в 1891 году в Ораниенбауме, где находился на лечении. 5 сентября 1891 года тело покойного в металлическом гробу было доставлено в Казань на пароходе Каменских «Дядя». На пристани гроб был встречен городским головой, представителями духовенства во главе с двумя архимандритами и большой толпой народа, преимущественно заводских рабочих. Гроб был покрыт многочисленными венками, среди которых были венки от Казанской городской думы и рабочих Алафузовских фабрик и заводов. С пристани гроб был перевезен в Екатерининскую церковь в Адмиралтейской слободе, где оставался до следующего дня. 6 сентября после божественной литургии тело покойного было перевезено в Зилантов монастырь для погребения в фамильном склепе. По окончании погребения в доме при фабрике в Ягодной слободе был устроен поминальный обед.

В советское время церковь была разрушена, а на ее месте было возведено учебное здание и общежитие речного техникума.

В 1907—1912 годах в Адмиралтейской слободе по проекту архитектора Малиновского шла постройка нового трехпрестольного храма во имя Рождества Пресвятой Богородицы, Пресвятого Макария и Святого Спиридона. На строительство храма было израсходовано более 76 000 рублей. Для небогатого приходского общества Адмиралтейской слободы это были немыслимые деньги.

Макарьевская церковь. Фото середины XX века

На помощь пришли местные богатые жители. Первым жертвователем на сооружение нового Макарьевского храма явился Михаил Михайлович Пушкарев, который пожертвовал 15 000 рублей. Активно жертвовали деньги представители торгово-купеческого капитала, такие как Сергей Андреевич и Анна Касьяновна Земляновы, Михаил Павлович и Марфа Феодоровна Зобнины, Александр Поликарпович Романов, Николай Васильевич Унженин, Павел Федорович Свешников и другие. Купец первой гильдии Сергей Андреевич Землянов, известный своей благотворительной деятельностью, неоднократно был отмечен грамотами Святейшего Синода, в 1897-м и 1900 году был удостоен серебряной и золотой медалями с надписью «За усердие» на Станиславской ленте. В 1907 году ему была вручена золотая медаль на Александровской ленте «За усердие» для ношения на шее. Сергей Андреевич Землянов выделил 2 500 рублей на постройку Макарьевского храма.

К середине XIX века в Адмиралтейской слободе на улице Большой действовали две мечети.

Дамба: соединяя с городом

В 1833 году Адмиралтейская слобода была окончательно присоединена к городу и приобрела статус предместья Казани. Из присоединившихся к городу слобод Гривки, Адмиралтейской, Ягодной, Козьей и Кизической была составлена пятая административная часть Казани.

Долгое время Адмиралтейская слобода была практически отрезана от города. Как писал современник: «… бывало, если приедешь в Казань ночью со стороны Нижнего, в Ягодную слободу, то и сиди тут до утра. Между городом и слободою четыре версты, но это пространство не думай переехать ночью: ямы, овраги с водой, грязь невылазная».

В 1842—1849 годах началось строительство Адмиралтейской дамбы, соединившей улицу Московскую (ныне ул. К. Цеткин) и улицу Успенскую (ныне ул. Кирова). Благодаря ей в состав города вошла Адмиралтейская слобода. Это была одна из наиболее протяженных дорог, ежегодно подмываемая весенними паводками. Сооружение дамбы стало возможным благодаря деятельности казанского губернатора С.П. Шипова, который после прибытия в Казань наметил проект ее устройства между городом и слободой. Работы по сооружению дамбы начались весной 1847 года. Сооружение дамбы стало одним из масштабных проектов города.

В 1867 году Адмиралтейская дамба была размыта бурным весенним половодьем. Тогда волны поднялись до уровня дороги и сомкнулись над ней. После того как паводок отступил и разрушенная дамба была передана в ведение губернской земской управы, началась ее реконструкция. Дорога была значительно поднята, а откосы выложены каменными плитами.





Дорога на Адмиралтейскую слободу

В ночное время дамба освещалась керосиновыми фонарями, а на ней была устроена каменная полицейская караулка.

С 1875 года в Адмиралтейской слободе разместилось главное депо казанской конки. Вначале конка обслуживала в основном центральную часть города, но в дальнейшем ее линия была протянута через Московскую улицу и Адмиралтейскую дамбу до завода братьев Крестовниковых (ныне остановка городского транспорта «Петрушкин разъезд»). К концу века в городе было пять линий конно-железной дороги: Волжская (от толчка на Проломной до пароходных пристаней на Волге), Проломная (по ул. Большой Проломной до Суконной слободы), Черноозерская (от Черного озера по Грузинской улице к Арскому полю), Центральная (от Верхне-Федоровской улицы до Рыбнорядской площади) и Екатерининская (по Московской улице до завода Крестовниковых).



Мариинская богадельня

В середине XIX века в Казани появилось сразу несколько крупных частных заведений, занимавшихся призрением бедных и нуждающихся горожан и функционирующих на средства богатых меценатов и благотворителей. Не оставалась в стороне и Адмиралтейская слобода. В 60-х годах XIX века здесь открылась женская богадельня Павловых-Прибытковых, где содержались одинокие женщины, неспособные самостоятельно себя прокормить. Основательницей богадельни была представительница старинного купеческого рода Екатерина Сергеевна Прибыткова. Капитал богадельни, пожертвованный представителями купеческих семей Павловых и Прибытковых, составлял более 50 000 рублей. Столь щедрое пожертвование обеспечивало каждому обитателю богадельни весьма достойное существование. Так, на одного человека в среднем ежемесячно тратилось 3 рубля, а ежегодно — 40 рублей.

19 октября 1866 года Казанское мещанское общество в ознаменование бракосочетания Александра III и датской принцессы Марии-Дагмар (после крещения — Марии Федоровны) постановило учредить богадельню с сиротским отделением для призрения бездомных престарелых и малолетних сирот обоего пола. В 1867 года с разрешения цесаревны богадельня получила название Мариинской. В 1868 году Мария Федоровна пожаловала в дар Мариинской богадельне хромотипический снимок с иконы в честь тысячелетия Российского государства и уничтожения в нем крепостной зависимости.

Устав Мариинской богадельни был утвержден 17 ноября 1871 года министром внутренних дел. Открылась богадельня 1 декабря 1872 года в приобретенном для нее доме в Адмиралтейской слободе на Московской улице. В комплекс зданий богадельни входили двухэтажное здание, двухэтажный деревянный флигель, одноэтажная каменная баня, часовня и хозяйственные постройки.

При Мариинской богадельне по приговору Казанского мещанского общества от 14 июля 1888 года и с разрешения Казанского епархиального начальства на средства общества была сооружена каменная часовня с больничкой в память 900-летия Крещения Руси. Торжественная закладка этой часовни состоялась 15 июля 1889 года, а освящение было совершено 15 июля 1891 года Казанским архиепископом Павлом в присутствии местных властей.

Здание Мариинской богадельни. Современный вид

В попечительский совет богадельни входили городской голова, мещанский староста и попечитель. Так, председателями совета были городские головы Е.П. Янишевский (с 1872-го по 1883 год), А.А. Лебедев (с 1883-го по 1888 год) и С.В. Дьяченко (с 1888-го по 1894 год).

Продолжение следует