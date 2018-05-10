Белый пароход: цены на речные круизы по Волге подросли вместе с топливом и услугами

Казанцы остались без речных туров в Уфу, заминка со Свияжском и Булгаром

Фото: Олег Тихонов

Представители небольших туркомпаний Казани пожаловались, что с каждой навигацией им приходится сталкиваться с одной и той же проблемой — ростом цен на топливо, еду, и чаще всего — непосредственно перед началом навигации. Несмотря на сложности, компании хотят развиваться и особенно заинтересованы в привлечении молодежи. «Реальное время» узнало, как проходит открытие туристического сезона на воде.

Цены пришлось поднять на 25—30%

Рассказывая об открытии сезона речного туризма, директор ТК «Волжские путешествия» Вячеслав Самолин начал с того, что ситуация по сравнению с прошлым годом особенно не изменилась. Напомним, весной 2017 года в беседе с «Реальным временем» он отметил, что работа для представителей отрасли осложняется низкой заполняемостью рейсов, необходимостью ремонта судов и, наконец, подорожанием топлива. В этот раз проблемы схожие:

— У других дела вроде получше, нам же пока хвастаться нечем. С «Борисом Полевым» в этом году нет никаких проблем, но есть проблема с другим теплоходом и экипажем. Сейчас мы вроде налаживаем это хозяйство. Но мы вам говорим, что «ура» не будет, цены на все подняли до 25—30%. У людей таких денег на «ура» нет, — уверен Вячеслав Самолин.

Если в 2017 году суда заправляли топливом по 32 тыс. рублей за тонну, то сейчас первые цены арендаторам судов выставили уже от 45 тысяч. «Мы не успели поднять цены на путевки. Кто нас предупреждал, что будет такой рост?! Нас же никогда никто не предупреждает! А сейчас подними-ка цены, подгони под топливо, никто не будет покупать!» — досадует Вячеслав Самолин.

«Мы не успели поднять цены на путевки. Кто нас предупреждал, что будет такой рост?! Нас же никогда никто не предупреждает! А сейчас подними-ка цены, подгони под топливо, никто не будет покупать!» — досадует Вячеслав Самолин. Фото Романа Хасаева



Поэтому продажи путевок в речные круизы по старым ценам прекращены, но о новой стоимости круизов глава компании предпочитает не распространяться, сердито поясняя, что пришлось поднять «ровно на столько, на сколько надо». Главной проблемой, по его словам, по-прежнему остается рост цен на топливо и на продукты.

— Цены на топливо и сейчас растут. До начала навигации судовладельцы могут еще два-три раза поднять стоимость из-за подорожания топлива, питания, налоги где-то увеличились или еще что. Судовладельцы в этом заинтересованы, бывает, что если продажи идут хорошо, то просто так поднимают цены, — объясняет исполнительный директор туристического агентства «Интурволга» Лариса Хазбиева.

С ее слов, открывшаяся навигация не стала исключением: цены подросли, некоторые компании уже два-три раза поменяли их в сторону увеличения. Но это не означает, что непосредственно перед началом круиза стоимость тура не начнут снижать: «Бывает такое, что за десять дней до начала звонят и говорят, что убавляем цены, скидки ставим. И среди туристов тоже есть такой контингент, который ждет «до победного» и покупает, но тут уж остатки сладки, покупают, что есть».

Неготовые причалы и стоянки с взвинченными ценами

Вторая сложность сезона — подорожание услуг за заход судна в порт или на стоянку: «Порты и стоянки сейчас не подконтрольны никому: все частные, поэтому никто не регулирует ценообразование. Сегодня в Астрахань невыгодно ходить. Вот, например, есть две стоянки на астраханском направлении, которые любят туристы — это Никольское и Ахтуба. Там теперь не ставят цену погонного метра за час, ставят судозаход — 40 тысяч! Хочешь час стой, хочешь три стой», — недоволен Вячеслав Самолин.

Не все так гладко и с местными пригородными рейсами по воде. Например, 30 апреля должна была открыться пассажирская навигация до Болгара и Свияжска, но этого так и не произошло.

Вторая сложность сезона — подорожание услуг за заход судна в порт или на стоянку. Фото Олега Тихонова



— Будем разбираться, почему. Мы основывались на той информации, которую дал «Татфлот», — прокомментировала «Реальному времени» пресс-секретарь Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ Наиля Клевлеева.

Если ситуация с Болгаром и Свияжском пока не прояснилась, то по туристическим маршрутам речники называют еще одну, третью проблему начала сезона водных круизов — неготовность причалов. Причем вопрос никто не контролирует, заявил директор ТК «Волжские путешествия»:

— Мы не можем пойти в Уфу, ни один причал на Белой, в том числе в Уфе, не работает. На нас последнее время никто внимания не обращает. Минтрансу мы зачем? Они спихнули нас на Федеральное агентство речного транспорта. Нам регулярно проводят согласование расписания: в августе, декабре и марте — есть у них такая служба. Только они забывают про нас, как только закончится регулирование расписания. Забывают проконтролировать органы местного самоуправления, что порты, причалы-то должны быть установлены к навигации! — раскритиковал чиновников Самолин.

Со своей стороны бизнесмен также пытается предпринять какие-то меры, неоднократно обращался в антимонопольную службу: «Почему в Уфе 40 рублей погонный метр в час, а не 20, как по всей средней Волге?!»

Впервые без Башкирского речного пароходства

Одной неготовностью причалов проблемы уфимских речников не исчерпываются. В этом году Башкирское речное пароходство впервые за всю историю не открыло навигацию. Предприятие в том году было объявлено банкротом — принадлежащие ему суда и недвижимость выставили на торги. Участь этого имущества печальна: реализованные корабли продолжат ходить по реке, непроданные ждет распиловка на металлолом, еще часть переоборудуют под плавучие гостиницы.

— Мое личное мнение — цель банкротства всех предприятий группы БРП была достигнута. Те, кто сейчас контролирует процедуру банкротства, получили главный актив — речной порт Уфы вместе с принадлежащими ему карьерами и техникой, то есть бизнес по добыче и перевозке песчано-гравийной смеси. Это — курица, несущая золотые яйца, так как все дороги в Башкирии строятся на насыпях из ПГС. Это гарантированные, обеспеченные бюджетом несколько миллиардов рублей в год, — сообщил изданию «Ъ-Уфа» Павел Юрченко, управлявший пароходством в 2014 году.

По мнению Самолина, напрашивается только один вывод: все делается для того, чтобы речными круизами занимались лишь крупные компании, которые могут позволить себе любые расходы. Фото Олега Тихонова



Жесткие условия на рынке отмечают и казанские туроператоры. Открытие сезона сопровождают внушительные затраты не только по основным, но и по дополнительным статьям. Например, каждый год компания обязана проверять спасательное и радионавигационное оборудование:

— Два года назад мне надо было проверить надувной спасательный плот — 7 тысяч за один, а в этом году — уже 21 тысяча. А еще проверка приборов, там ведь набираются дыхательные аппараты, обучение персонала противопожарной безопасности. Я же и рядовых командиров должен обучать — все это ежегодно. Проверки радиостанции, навигационного оборудования — мне кажется, нам в этом году на каждый теплоход не хватит по одному миллиону рублей только на это, а где их взять? Повесить на туриста? — задается вопросом Самолин.

По его мнению, напрашивается только один вывод: все делается для того, чтобы речными круизами занимались лишь крупные компании, которые могут позволить себе любые расходы. А малый бизнес, который помогал сохранять на рынке конкуренцию и привлекательные цены, постепенно вытесняют из игры.

Главное — привлечь молодежь

Несмотря на сложности, на сезон-2018 казанские туроператоры смотрят с оптимизмом. И даже в условиях роста цен некоторые отмечает тенденцию к увеличению продаж. Если раньше, по словам туроператоров, людей пугали большие цены на водные путешествия, сейчас такого почти нет. Лет 10—15 назад туристы покупали путевки только за два-три месяца до начала навигации, теперь бронируют, начиная с августа, то есть за полгода и ранее.

— Те, кто заранее покупает, хорошо выигрывают, потому что сначала еще прошлогодние цены практически на многих судах. И помимо того, что цена стабильная в начале продаж на следующий сезон, еще есть скидки раннего бронирования. И скидки раннего бронирования для пенсионеров, для постоянных клиентов доходят до 26%. Кто понимает, покупает так. Вот сейчас скидок раннего бронирования практически ни у кого не осталось, — говорит о бонусах Лариса Хазбиева.

В компании большие надежды возлагают на молодежь, которая пока в основном предпочитает маршруты выходного дня с пятницы по воскресенье. Фото Олега Тихонова

Продажи говорят сами за себя — некоторые рейсы заняты на 80—90%. Особенно интересны маршруты вверх по Волге на 5—7 дней с посещением Малого Золотого кольца. На юг, до Волгограда, тоже едут с удовольствием.

Кто и как именно поднял цены, Хазбиева затруднилась ответить, пояснив только, что выиграл тот, кто купил заранее. «Взять того же «Суворова» — цена была одна, потом за двоих от 3 до 5 тысяч рублей поднялась», — приводит пример исполнительный директор турагентства. В компании большие надежды возлагают на молодежь, которая пока в основном предпочитает маршруты выходного дня с пятницы по воскресенье: «Это все стабильно и на 100% состоится. С той же Турцией бывает нелетная погода и прочее, сами понимаете».

Молодежь, особенно семейная, с детьми, с большим интересом путешествует, но ее нужно привлекать. В компании «Ниагара-Тур» подтверждают, что все больше именно молодежных компаний выбирают отдых на теплоходе.

— Сейчас российский круизный продукт — один из самых качественных во внутреннем туризме. Находясь в тени более раскрученных направлений, круизная отрасль тем не менее активно развивалась и сейчас готова предложить отдых по-настоящему европейского уровня, — в свою очередь уверена руководитель казанского офиса круизной компании «Инфофлот» Аксана Свиточева.