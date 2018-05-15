Во время ЧМ-2018 туристы принесут Казани свыше 18 миллиардов рублей

Председатель госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов рассказал на пресс-конференции о финансовых оборотах на время чемпионата мира по футболу — 2018.



«Эффект от ЧМ будет гораздо мощнее. Рассчитываем на оборот всей отрасли в 18—20 млрд рублей», — отметил Сергей Иванов.

По его словам, событие произведет хороший pr-эффект.

«Как минимум половина населения Земли увидит Казань», — добавил Иванов.



Ранее сообщалось, что во время чемпионата мира по футболу Казань посетят 200 тыс. туристов. Для комфортного пребывания иностранных гостей в музеях города появятся таблички на английском языке и терминалы безналичной оплаты.