Курбан Бердыев: «Даже Гвардиоле понадобился год на выстраивание атаки»

Турнирные задачи и проводы Гекдениза Карадениза стали темами последней открытой тренировки «Рубина» в сезоне

13 мая в Краснодаре казанский «Рубин» завершит сезон матчем, уже не имеющим турнирного значения. В чем видят мотивацию для команды ее главный тренер Курбан Бердыев и защитник Цезарь Навас, а также что думают в клубе об упущенном еврокубковом месте и профессиональном будущем Гекдениза Карадениза — в репортаже «Реального времени» с открытой тренировки «Рубина».

Без турнирных задач

Сегодня в Казани прошла последняя открытая тренировка «Рубина» в этом сезоне — уже в воскресенье казанцы завершают его матчем с «Краснодаром». Для южан эта игра носит судьбоносный характер. В случае успеха у них будет шанс зацепиться за третью строчку в турнирной таблице, а значит, и за попытку пробиться в групповой этап Лиги чемпионов и получить солидную прибавку в клубный бюджет.

А вот команда Курбана Бердыева сезон, по сути, уже завершила, сыграв в трех последних матчах вничью. Таким образом, «Рубин» перед последним туром лишился последней надежды занять 6-е место, которое в итоге все же стало еврокубковым. На пресс-подходе Курбан Бердыев охотно отвечал на вопросы «Реального времени».

— Сегодня стало известно, что «Тосно», скорее всего, не сможет принять участие в еврокубках. Не жалеете, что не удалось занять 6-е место?

— Во-первых, обидно, что команды, которые прошли долгий путь, лишают лицензирования. Хотя я надеюсь, что там все образуется. Конечно, если бы мы не потеряли очки, когда у нас были проблемы с организационными моментами, то могли бы бороться до конца. Но в любом случае этот вопрос все равно остался бы открытым.

— «Рубин» заметно прибавил по весне, но почему все-таки не удалось победить дома «Ростов» и «Уфу»?

— Ну вы же видели, что, самое главное, моменты были. Но если говорить о позиционной атаке, то мы должны понимать, что ее выстраивать труднее, чем позиционную оборону. Я уже говорил — даже Гвардиола в Англии потратил на это год, имея у себя топовых игроков. У нас таковых нет, но, тем не менее, мы к этому стремимся, и думаю, что на следующий год нам удастся наладить атакующий футбол. Хотя опять же все зависит от состава, который будет, селекции и т. д.

Команда Курбана Бердыева сезон, по сути, уже завершила



— В Краснодаре мы увидим молодежь?

— Может быть, Шекари и, может, Голдобина. К тому же, есть у нас обойма, которую мы просматриваем. И россияне, и иностранцы, из первой и второй лиг. Все это мы делаем и работаем над этим.

В чемпионате 6-е место станет еврокубковым

Но вернемся к распределению еврокубковых мест. Напомним, «Тосно» обыграл в финале Кубка России курский «Авангард» (2:1), в полуфинале сенсационно выбив прошлогоднего чемпиона России — московский «Спартак». Именно обладатель кубка должен был принять участие в розыгрыше Лиги Европы 2018—2019. Однако уже сегодня глава отдела лицензирования РФС Евгений Летин объяснил ситуацию с еще одним еврокубковым местом России в следующем сезоне. «Александр Алаев (генеральный директор РФС, — прим. ред.) уже все сказал. Футбольный клуб «Тосно» просрочил все сроки подачи заявки на лицензирование для участия в еврокубках. Таким образом, клуб никоим образом не сможет принять участие в групповом этапе Лиги Европы. Таким образом, еще одну путевку в Европу может получить клуб, занявший 6-е место в завершающемся 13 мая чемпионате РФПЛ, который получит лицензию УЕФА», — заявил функционер «Чемпионату».

Сейчас шестой с 40 очками идет «Уфа». На очко от нее отстает тульский «Арсенал» и на два — грозненский «Ахмат». Также «динамовцы» Москвы имеют теоретические шансы на 6-е место (37 очков).

Тем временем «Рубин» отправил документы на лицензирование для участия в Лиге Европы в следующем сезоне. По словам представителей пресс-службы, казанский клуб в оговоренные сроки подал заявку на лицензирование для участия в еврокубках. При этом отметим, что «Рубин» уже потерял шансы на итоговое 6-е место в турнирной таблице. В еврокубки казанская команда может попасть только в случае, если «Уфа» и «Арсенал» не пройдут лицензирование. Шансов на это, понятно, практически нет.

Курбан Бердыев: «С Караденизом поговорим после чемпионата»

Напомним, что главным лейтмотивом последнего домашнего матча «Рубина» с «Уфой» стал отнюдь не тестовый характер поединка перед ЧМ-2018, а проводы Гекдениза Карадениза из большого футбола. Как стало известно сегодня из слов Курбана Бердыева, «Черномор» после завершения сезона определится, останется ли он в Казани тренером.

— С момента проводов Карадениза прошла уже неделя, может, уже есть ясность, будет он тренером «Рубина» или нет? — уточнил автор этих строк.

— Ясности нет, потому что мы договорились обсудить это с ним после чемпионата.

Главным лейтмотивом последнего домашнего матча «Рубина» стали проводы Гекдениза Карадениза из большого футбола



— Вы говорили, что надо сохранить нынешний состав, но в команде много возрастных игроков.

— Мы после игры прямо на поле разговаривали с Семаком. Он удивлялся Навасу и говорил, что Цезарь и Березуцкие — сильнейшие на сегодняшний день защитники в Премьер-лиге. Это действительно так. А в паспортные данные я никогда не заглядывал и не буду заглядывать.

— Вопрос в том, есть ли у вас на примете ребята, способные их заменить?

— Из нашего бюджета сложно найти. Тем более, заменить Наваса.

— А Навасу будет сделано предложение от тренерского штаба?

— Будет, но захочет ли остаться? Мы пока не можем сказать конкретно свои финансовые условия.

Цезарь Навас: «Карадениз — большая потеря для нас»

Кстати, и сам Цезарь Навас охотно говорил с журналистами о Гекденизе Караденизе, попутно ответив и на другие вопросы. «С Караденизом попрощались красиво на домашнем матче. Но он все еще является игроком «Рубина», и думаю, он получит какое-то количество игровых минут в последнем матче. Все мы понимаем, что для клуба это очень серьезная потеря», — заявил он.

— Можно пару слов о Караденизе как о человеке? И что лично для вас значит его уход?

— В первую очередь он является душой нашей команды, одним из лидеров нашей раздевалки. И это тот человек, который всегда отдавался по максимуму как на тренировках, так и в матчах. Это большая потеря для нас и для меня лично. У нас всегда были прекрасные отношения. Карадениз является тем человеком, который принес Казани столько успехов, все чемпионства и все победы.

Цезарь Навас: «Карадениз в первую очередь является душой нашей команды, одним из лидеров нашей раздевалки. И это тот человек, который всегда отдавался по максимуму как на тренировках, так и в матчах»



— Будете удивлены, если увидите Карадениза в тренерской бригаде «Рубина»?

— Карадениз, в принципе, уже получил лицензию, которая позволяет ему тренировать. Было бы очень красиво, если бы он продолжил свою карьеру в тренерском штабе. И продолжил бы писать свою историю в «Рубине».

— Может, его уже представили как тренера? Поделитесь инсайдом.

— Если честно, не знаю, — сказал Навас.