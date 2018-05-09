«Тосно» впервые стал обладателем Кубка России по футболу

Футбольный клуб «Тосно» из одноименного города в Ленинградской области впервые в своей истории стал обладателем Кубка России.

В финальном матче, который проходил на на стадионе «Волгоград Арена», клуб из Ленинградской области со счетом 2:1 переиграл курский «Авангард». За матчем с трибун наблюдали 40 373 человека.

В составе победителей первый гол забил Алексей Скворцов на 10-й минуте. Спустя шесть минут полузащитник «Авангарда» Игорь Киреев сравнял счет. Победу «Тосно» принес гол Резиуна Мирзова, забитый на 80-й минуте.

ФК «Тосно» впервые в своей истории завоевал Кубок России по футболу. До этого лучшими достижениями команды были бронзовые и серебряные медали ФНЛ, а также победа в зоне «Запад» второго дивизиона России.

Отметим, что «Тосно» может вылететь из РФПЛ по итогам этого сезона. За тур до конца команда (24 очка) занимает предпоследнее место.

Напомним, что в прошлом году победителем Кубка России по футболу стал московский «Локомотив».